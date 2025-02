Aerowatch Konkurs Rzutów za 3 Punkty dla Adama Waczyńskiego

W konkursie rzutów zza linii 6,75 m udział wzięli: Toddrick Gotcher (Górnik Zamek Książ Wałbrzych), Piotr Pamuła (Dziki Warszawa), Adam Waczyński (WKS Śląsk Wrocław), Aleksander Załucki (MKS Dąbrowa Górnicza) oraz bracia: Dominik Wilczek (Arriva Polski Cukier Toruń) - ubiegłoroczny triumfator i Maksymilian Wilczek (Legia Warszawa).

Rzucali z pięciu pozycji, pięcioma piłkami, w tym ostatnia - kolorowa - liczona była podwójnie. Najwięcej punktów w eliminacjach uzyskał Dominik Wilczek - 20. Do finału weszli także Gotcher - 19 oraz Waczyński 18 pkt.

W finale 35-letni Waczyński trafił 18 z 25 prób, w tym czterokrotnie ostatnie rzuty, czyli kolorowymi piłkami i zgromadził 22 punkty. Obrońca trofeum, Wilczek, miał ich 19 (3 rzuty kolorowymi piłkami), a Gotcher 18 (dwa rzuty kolorowymi piłkami). Przed rokiem Dominik Wilczek w finale trafił 18 z 25 prób.

Waczyński, który w lidze hiszpańskiej, najlepszej w Europie, spędził 10 lat i w tym sezonie powrócił do polskiej ekstraklasy w konkursie rzutów za trzy punkty zwyciężył pierwszy raz w karierze.

"Byłem w finale podobnego konkursu podczas Meczu Gwiazd ligi polsko-czeskiej w Pardubicach, ale wówczas przegrałem ostatnim rzutem. Teraz sobie odbiłem. Podszedłem do konkursu na dużym luzie. Gdy wszedłem do sali i zobaczyłem tylu kibiców to wiedziałem, że to jest mój dzień. Sukces trochę symboliczny, bliżej zwieńczenia niż początku kariery, bo zawsze moja gra oparta była na rzucie za trzy punkty. Bardzo fajna statuetka w końcówce, choć niekoniecznie ten sezon będzie moim ostatnim" - powiedział Waczyński.

Pierwsza runda:

Toddrick Gotcher (Górnik Zamek Książ Wałbrzych) - 19

Piotr Pamuła (Dziki Warszawa) - 14

Aleksander Załucki (MKS Dąbrowa Górnicza) - 14

Dominik Wilczek (Arriva Polski Cukier Toruń) - 22

Maksymilian Wilczek (Legia Warszawa) - 15

Adam Waczyński (WKS Śląsk Wrocław) - 18

Runda finałowa:

Dominik Wilczek (Arriva Polski Cukier Toruń) - 19

Toddrick Gotcher (Górnik Zamek Książ Wałbrzych) - 18

Adam Waczyński (WKS Śląsk Wrocław) - 22

Wcześniej odbył się PEKAO S.A. Konkurs Wsadów, który wygrał Artur Łabinowicz.

plk.pl, PAP