Aleksandra Król-Walas odpadła w ćwierćfinale w Val Saint-Come

Król-Walas zmierzyła się w 1/8 finału z Kanadyjką Kaylie Buck. Na pierwszym pomiarze czasowym to rywalka była szybsza, ale na mecie minimalnie lepsza była Polka i to ona awansowała do kolejnej rundy. Na tym etapie doszło do sporej niespodzianki, gdyż liderka klasyfikacji generalnej w slalomie gigancie równoległym Tsubaki Miki przegrała z Austriaczką Sabine Payer.

W ćwierćfinale czekała na nią potyczka z Niemką Ramoną Theresią Hofmeister. Niestety, Polka przegrała ze swoją przeciwniczką i zakończyła sobotni udział w Val Saint-Come poza najlepszą czwórką.

Całe zawody wygrała Hofmeister, która w decydującym wyścigu była szybsza od Payer.

W klasyfikacji generalnej Król-Walas nadal jest na drugim miejscu (515 punktów). Prowadzi Miki (599 oczek), a na trzeciej pozycji znajduje się Hofmeister (513). Tuż za Niemką plasuje się Payer (508).

W rywalizacji mężczyzn w 1/8 finału odpadł Michał Nowaczyk, który przegrał z Maurizio Bormolinim. Z powodu kontuzji nie wystąpił Oskar Kwiatkowski. Zawody wygrał Słoweniec Zan Kosir.

W niedzielę kolejna odsłona rywalizacji w Val Saint-Come. Transmisja od 20:00 w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go.