Bez Wiktora Bogacza, ale za to m.in. z Mateuszem Bochnakiem i Szwedem Gustavem Engvalem Miedź Legnica chce wiosną się bić o bezpośredni awans do piłkarskiej ekstraklasy. „Celem jest awans. Może być nawet przez baraże, ale mierzymy w bezpośredni” – przyznał prezes Tomasz Brusiło.

Po rundzie jesiennej Miedź w tabeli pierwszej ligi zajmuje trzecie miejsce i do Bruk-Bet Termaliki Nieciecza traci siedem punktów, ale do drugiej Arki Gdynia już tylko dwa. Prezes klubu z Legnicy przyznał, że w takim wypadku cel jest oczywisty: jedno z dwóch pierwszych miejsc i bezpośredni awans do ekstraklasy.

- To byłby minimalizm, gdybyśmy wyznaczyli sobie inny cel. Powiem tak: czy to przez baraże, czy bezpośrednio, chcemy awansować do ekstraklasy. I to jest najważniejsze. Wolelibyśmy jednak uniknąć baraży, bo do ogromna gra nerwów, a o sukcesie czy porażce może zadecydować dyspozycja dnia, czy po prostu szczęście – przyznał szef Miedzi.

