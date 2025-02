13-krotni mistrzowie Polski rozgrywają już trzeci sezon w 1. lidze, ale wciąż nie nauczyli się jak skutecznie radzić sobie w tych rozgrywkach. Dwie poprzednie próby awansu – mimo dużego budżetu i teoretycznie mocnej kadry – zakończyły się niepowodzeniem. W obecnym sezonie "Biała Gwiazda" także spisuje się poniżej możliwości, zajmując obecnie siódme miejsce, z dorobkiem 30 punktów. Aż 15 straci do lidera – Bruk-Betu Temaliki Nieciecza, 10 do drugiej Arki Gdynia i 2 do miejsca zapewniającego grę w barażach.

Na transfer przychodzący kibice czekali aż do tego tygodnia. Nowym zawodnikiem Wisły został 31-letni Marko Poletanovic. To zawodnik dobrze znany na polskich boiskach. Reprezentował barwy Jagiellonii Białystok, Rakowa Częstochowa, a jeszcze w poprzednim sezonie Zagłębia Lubin. Wiosną 2022 roku Serb był także piłkarzem Wisły, dla której rozegrał 10 spotkań, ale nie pomógł drużynie w walce o utrzymanie się w ekstraklasie. Pozostawił jednak po sobie dobre wrażenie i teraz był dla krakowskiego klubu pierwszą opcją do zastąpienia na pozycji defensywnego pomocnika Marca Carbo, który w ostatnim ubiegłorocznym meczu z Miedzią Legnica doznał poważnej kontuzji i czeka go jeszcze długa rehabilitacja. Poza tym do kadry pierwszego zespołu włączono dwóch utalentowanych skrzydłowych z zespołu rezerw – Filipa Baniowskiego i Macieja Kuziemkę. Siła drużyny, jak jesienią, opierać się będzie na duecie napastników – Angel Rodado i Łukasz Zwoliński, którzy łącznie zdobyli 21 bramek.

Wisła przygotowywała się w swoim środku treningowym w Myślenicach. Przebywała też na dwutygodniowym obozie w Turcji. Krakowianie rozegrali sześć sparingów, w których przegrali 2:3 z Podbeskidziem Bielsko Biała, pokonali ukraińską Zorię Ługańsk 2:1 oraz kosowskie KF Dukagijni Klina 4:1 i KF Llapi Podujevo 4:0 i przegrał 2:3 z Obołoniem Kijów. W ostatnim sprawdzianie przed startem ligi podopieczni trenera Jopa wygrali 3:1 z Hutnikiem Kraków.

