Drużyna z Rzeszowa w finale siatkarskiego Pucharu Polski! Bez niespodzianki w półfinale

W drugim półfinale Tauron Pucharu Polski siatkarek Developres Rzeszów wygrał z zeszłorocznym triumfatorem - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:0. Rzeszowianki były uznawane za faworytki tego starcia i bardzo pewnie rozstrzygnęły rywalizację na swoją korzyść. W niedzielnym finale zmierzą się z drużyną ŁKS Commercecon Łódź, która we wcześniejszym meczu półfinałowym pokonała Moya Radomkę Radom 3:0.

W premierowej odsłonie gra obu ekip falowała. Lepszy początek zanotowały bielszczanki, które po asie Kertu Laak odskoczyły na trzy oczka (7:10). W środkowej części seta nastąpiło przebudzenie rzeszowianek, gdy Magdalena Jurczyk dwukrotnie zaskoczyła rywalki zagrywką. Siatkarki Developresu zanotowały serię od stanu 13:15 do 17:15, a później kolejną, wygrywając pięć akcji od 17:16 do 23:16! Wydawało się, że jest już po secie, ale BKS niespodziewanie zerwał się do walki, notując punktową serię (23:21). Rzeszowianki zdołały jednak zamknąć seta, zatrzymując rywalki blokiem (25:21).

Druga partia od początku toczyła się przy przewadze Developresu (7:3). Bielszczanki próbowały nawiązać walkę, złapały kontakt (9:8), ale dalsza część seta to dominacja ekipy z Rzeszowa. Developres znów punktował seriami (13:8, 17:9), a w końcówce, po błędzie rywalek różnica wynosiła już dziesięć oczek (22:12). Błędy były zmorą siatkarek BKS, które oddały rywalkom aż 11 punktów... Bardzo jednostronną część meczu zakończyła skutecznym atakiem Sabrina Machado (25:13).

W trzecim secie oglądaliśmy bardziej wyrównaną walkę niż w poprzednim. Nadal inicjatywa była po stronie rzeszowianek, ale siatkarki BKS trzymały kontakt z rywalkami, a w środkowej części seta wyrównały (16:16). Developres szybko opanował sytuację i odbudował przewagę (20:16). W końcówce ekipa z Podkarpacia nie pozwoliła już rywalkom dojść do głosu. Weronika Centka-Tietianiec wywalczyła piłkę meczową (24:19), a serwis bielszczanek w siatkę zakończył półfinałową rywalizację (25:20).

Skrót meczu Developres - BKS:



Najwięcej punktów: Monika Fedusio (14), Agnieszka Korneluk (11), Sabrina Machado (10) – Developres; Martyna Borowczak (10) – BKS. Rzeszowianki były skuteczniejsze w ataku, lepiej punktowały blokiem (12–7) i popełniły mniej błędów własnych od rywalek (10, przy 21 BKS). MVP: Katarzyna Wenerska.

Developres Rzeszów - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:0 (25:21, 25:13, 25:20)

Developres: Monika Fedusio, Agnieszka Korneluk, Sabrina Machado, Marrit Jasper, Magdalena Jurczyk, Katarzyna Wenerska – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Weronika Centka-Tietianiec. Trener: Michal Masek.

BKS: Martyna Borowczak, Marta Orzyłowska, Julia Nowicka, Julita Piasecka, Joanna Pacak, Kertu Laak – Kinga Drabek (libero) oraz Wiktoria Szewczyk, Giulia Angelina, Zofia Brzoza, Nikola Abramajtys. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

Turniej finałowy Pucharu Polski siatkarek 2025:

2025-02-15: ŁKS Commercecon Łódź – Moya Radomka Radom 3:0 (26:24, 25:16, 25:19)

2025-02-15: Developres Rzeszów – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:0 (25:21, 25:13, 25:20)

2025-02-16: ŁKS Commercecon Łódź – Developres Rzeszów /FINAŁ (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1).

WYNIKI PUCHARU POLSKI SIATKAREK