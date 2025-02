Mistrzowie Polski wrócili na zwycięską ścieżkę. Pewna wygrana w Suwałkach

Goście nie rozpoczęli tego spotkania najlepiej. To suwałczanie dość szybko wyszli na prowadzenie (9:7), ale nie udało im się go utrzymać. Jastrzębianie najpierw podgonili (13:13), a później w samej końcówce, zbudowali bezcenną przewagę (19:22). Gospodarze wypuścili pierwszego seta z rąk i mogli mieć o to pretensje tylko do siebie samych.

W drugim secie gra ułożyła się już zdecydowanie inaczej. Mistrzowie Polski od początku przycisnęli zagrywką, dokładając do tego skuteczny blok i kontrę. Liderem zespołu stał się Anton Brehme i to na jego ramionach spoczywała spora odpowiedzialność za wynik. Niemiec udźwignął presję, a jastrzębianie wygrali drugą partię 25:19.

Trzecia odsłona również przebiegała pod ich dyktando. Siatkarze Marcelo Mendeza szybko wyszli na prowadzenie (5:2), które sukcesywnie powiększali. Gospodarze byli bezradni wobec skuteczności Brehme, który kończył atak za atakiem. Jego skuteczność sięgała aż 90%. Jastrzębianie ze spokojem dokończyli tega seta i wygrali całe spotkanie 3:0.

Ślepsk Malow Suwałki - JSW Jastrzębski Węgiel 0:3 (21:25, 18:25, 16:25)

Ślepsk Malow Suwałki: Bartosz Filipiak, Henrique Dantas Nobrega Honorato, Antoni Kwasigroch, Joaquin Gallego, Jakub Macyra, Matias Sanchez - Mateusz Czunkiewicz (libero) - Marcin Krawiecki, Bartosz Firszt, Konrad Stajer, Damian Wierzbicki

Jastrzębski Węgiel: Anton Brehme, Tomasz Fornal, Norbert Huber, Łukasz Kaczmarek, Timothee Jean Lucien Carle, Juan Ignacio Finoli - Jakub Popiwczak (libero) - Arkadiusz Żakieta

Skrót meczu Ślepsk Suwałki - Jastrzębski Węgiel: