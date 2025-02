W kadrze Legii pozostało dwóch napatników: Hiszpan Marc Gual i Czech Tomas Pekhart. 35-letni Pekhart w tym sezonie rozegrał jedynie 698 minut. W tym czasie strzelił trzy gole. Natomiast Gual w 32 meczach zdobył 12 bramek i zanotował sześć asyst.

ZOBACZ TAKŻE: Niespodziewany transfer w PKO BP Ekstraklasie

- Pracujemy nad pozyskaniem nowego napastnika. Nie jesteśmy jednak na tyle blisko domknięcia sprawy, abym podawał nazwisko. Jesteśmy świadomi, że okno jest otwarte do 24 lutego. Do tego czasu musimy dokonać tego ruchu. Skupiam się w 100 procentach na tym, co mamy robić. Nie wiem, jakie nazwiska krążą po sieci - powiedział Feio w trakcie czwartkowej konferencji prasowej.

W dwóch kolejkach po przerwie zimowej Legia wywalczyła tylko punkt i zmniejszyła swoje szanse na mistrzostwo Polski. Obecnie traci osiem punktów do prowadzącego Lecha Poznań.

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Puszcza Niepołomice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:15.