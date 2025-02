Lepiej w to spotkanie weszli lublinianie, którzy mogli liczyć na Tyrana De Lattibeaudiere’a i Manu Lecomte’a. Po późniejszym rzucie Ousmane Drame mieli już siedem punktów przewagi. Zespół z Wałbrzycha miał problemy, aby rozkręcić się w ataku, ale później poprawił obronę i po rzutach wolnych Toddricka Gotchera zbliżył się na punkt. Po chwili ten sam zawodnik dawał już prowadzenie! Po 10 minutach było 12:17. W drugiej kwarcie Górnik Zamek Książ… powiększał przewagę! Dzięki akcji Grzegorza Kulki wynosiła ona już 11 punktów. Pojedyncze zagrania Lecomte’a i De Lattibeaudiere’a tylko na chwilę poprawiały sytuację PGE Startu. Ostatecznie po akcji 2+1 Ike’a Smitha pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 28:42.

ZOBACZ TAKŻE: Niespodzianka w PEKAO S.A. Pucharze Polski. Mistrzowie rozbici we własnej hali

Zaraz na początku trzeciej kwarty kolejna kontra wykończona przez Grzegorza Kulkę oznaczała już 20 punktów różnicy! Zespół trenera Wojciecha Kamińskiego nie był w stanie nawiązać rywalizacji. Górnik Zamek Książ złapał rewelacyjny rytm, a po trójce Toddricka Gotchera różnica wynosiła aż 25 punktów. Ostatecznie po 30 minutach było 40:64. Dzięki kolejnym zagraniom Kacpra Marchewki oraz Janisa Berzinsa w kolejnej części meczu prowadzenie drużyny trenera Andrzeja Adamka wzrastało niemal do 30 punktów! PGE Start nie był już w stanie wrócić do meczu. Górnik Zamek Książ do samego końca całkowicie kontrolował wydarzenia na parkiecie i ostatecznie zwyciężył 88:60.

Najlepszym zawodnikiem Górnika Zamek Książ był Ike Smith z 24 punktami, 9 zbiórkami i 2 asystami. W ekipie PGE Startu wyróżniał się Manu Lecomte z 12 punktami.

PGE Start Lublin - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 60:88 (12:17, 16:25, 12:22, 20:24)

Górnik: Ikeon Smith 24, Toddrick Gotcher 16, Alterique Gilbert 10, Grzegorz Kulka 8, Dariusz Wyka 8, Kacper Marchewka 8, Krzysztof Jakóbczyk 6, Piotr Niedźwiedzki 4, Janis Berzins 4, Joshua Patton 0, Aleksander Wiśniewski 0.

PGE Start: Emmanuel Lecomte 12, Bartłomiej Pelczar 10, Michał Krasuski 9, Tyran De Lattibeaudiere 8, Ousmane Drame 7, Filip Put 6, Courtney Ramey 5, Jakub Karolak 2, Tevin Brown 1, CJ Williams 0, Roman Szymański 0.

plk.pl