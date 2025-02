ŁKS Commercecon Łódź kontra MOYA Radomka Radom to pierwszy mecz półfinałowy Tauron Pucharu Polski siatkarek. Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - MOYA Radomka Radom na Polsatsport.pl.

Hitem ćwierćfinałów były derby Łodzi, w których PGE Grot Budowlani przegrali z ŁKS Commercecon 2:3 (13:15 w tie-breaku). Ekipa Budowlanych - trzecia obecnie drużyna w tabeli Tauron Ligi - to największy nieobecny turnieju finałowego. ŁKS w półfinale zagra z Moya Radomką Radom, która w 1/4 finału wyeliminowała beniaminka ekstraklasy - Sokół & Hagric Mogilno, wygrywając 3:1.

Podopieczne Alessandro Chiappiniego zajmują drugie miejsce w Tauron Lidze, tracąc dwa punkty do lidera – DevelopResu Rzeszów. Warto jednak zaznaczyć, że rozegrały o jedno spotkanie więcej. Mimo to przystępują do nadchodzącego meczu w roli faworytek, ponieważ ich przeciwniczki plasują się na piątej pozycji w tabeli.

W poprzednim starciu tych drużyn górą były zawodniczki ŁKS-u, które na wyjeździe zwyciężyły 3:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - MOYA Radomka Radom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

