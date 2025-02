Wielkie święto lekkiej atletyki już w niedzielę. ORLEN Copernicus Cup pełen gwiazd!

To będzie lekkoatletyczne wydarzenie sezonu w Polsce! W niedzielę w Toruniu odbędzie jedenasta edycja mityngu ORLEN Copernicus Cup, a w Arenie Toruń pojawią się największe gwiazdy światowej lekkiej atletyki, z mistrzami i medalistami olimpijskimi na czele. – Kolejny raz możemy zaprosić kibiców i zapewnić, że czekają ich fantastyczne lekkoatletyczne emocje na najwyższym poziomie – mówi Krzysztof Wolsztyński, dyrektor mityngu zaliczanego do elitarnej grupy World Athletics Indoor Tour Gold.

Do Torunia przyjeżdża kilkadziesiąt znakomitych zawodniczek i zawodników zagranicznych, ale wiadomo, że polscy fani lekkiej atletyki chcą przede wszystkim sukcesów reprezentantów Polski. A tych, mimo kontuzji Natalii Bukowieckiej, będzie bardzo dużo, m.in. sprinterka Ewa Swoboda, płotkarz Jakub Szymański, który fenomenalnie pobiegł ostatnio w Łodzi bijąc rekord Polski, płotkarka Pia Skrzyszowska, tyczkarz Piotr Lisek, czy wracający do formy po problemach zdrowotnych kulomiot Konrad Bukowiecki.

– Moje ostatnie wyniki pokazują, że idę w dobrym kierunku. Bardzo chcę wrócić do dalekiego pchania i mam nadzieję, że to, co robimy na treningach sprawi, że progres będzie cały czas widoczny. Na razie idzie to dobrze i oby tak samo było w Toruniu – mówi Bukowiecki, który w Toruniu będzie rywalizował z wicemistrzem świata i mistrzem Europy Leonardo Fabbrim.



Z kolei w biegu na 60 metrów przez płotki Pia Skrzyszowska, która na razie narzeka na swoją formę, ale ma nadzieję, że w Toruniu wreszcie pobiegnie na miarę swoich możliwości, zmierzy się z mistrzynią świata do lat 20 Ackerą Nugent, halową mistrzynią Europy Nadine Visser i Ditaji Kambundji, brązową medalistką tej imprezy.



– Chyba jeszcze jestem w zimowym śnie, bo biegam bardziej wakacyjnie. Na razie skaczę przez płotki, a nie biegam przez płotki. Jak zacznę biegać to będzie dobrze. Start w Łodzi dodał mi sporo otuchy, bo kibice pocieszyli mnie po słabym występie i mam wielkie nadzieje, że już w Toruniu będzie wyglądało to znacznie lepiej – mówi Pia Skrzyszowska.



– Trzymamy kciuki za naszych zawodników i kibicujemy im, bo także po to organizujemy duże imprezy, by zapewnić naszym zawodnikom starty przed polską publicznością, a z kolei kibicom możliwość podziwiania reprezentantów Polski. Cieszę się, że najlepsza impreza sezonu halowego jest u nas, o czym przekonujemy się każdego roku widząc kolejne zgłoszenia doskonałych zawodników, którzy chcą u nas startować – dodaje Wolsztyński. Organizację zawodów wspierają miasto Toruń, ORLEN, Puma, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, InterRisk, Polanik i KIA Autopol. Patronat honorowy nad zawodami objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki.



Zagranicznych gwiazd też będzie cała masa, wystarczy popatrzeć na przykład na obsadę konkursu pchnięcia kulą kobiet (numer jeden światowego rankingu i dwukrotna mistrzyni świata Chase Jackson, zwyciężczyni ubiegłorocznej Diamentowej Ligi wicemistrzyni świata i halowa mistrzyni świata Sarah Mitton oraz Jessica Schilder, brązowa medalistka mistrzostw świata w hali i na stadionie), skoku w dal mężczyzn (medaliści igrzysk olimpijskich w Paryżu, czyli Miltiadis Tentoglou i Mattia Furlani), biegu na 1500 metrów kobiet z Gudaf Tsegay, specjalistką od biegów średniodystansowych, wielokrotną medalistką Mistrzostw Świata czy 800 metrów kobiet (wicemistrzyni olimpijska Tsige Duguma i halowa mistrzyni świata, druga na listach światowych, Shafiqua Maloney).



W trakcie ORLEN Copernicus Cup odbędzie się dwanaście konkurencji – kobiety rywalizować będą na 60, 400, 800 i 1500 metrów oraz 60 metrów przez płotki i w pchnięciu kulą, a mężczyźni w biegach na 800, 1500 i 60 metrów przez płotki oraz w skoku w dal, skoku o tyczce i pchnięciu kulą. W tym roku w cyklu World Athletics Indoor Tour Gold zawodnicy walczą także o dzikie karty na halowe mistrzostwa świata w chińskim Nankin.



Mityng ORLEN Copernicus Cup rozpocznie się w niedzielę, 16 lutego, o godz. 15:40 w Arenie Toruń. Jako pierwsi do rywalizacji staną kulomiotki i kulomioci, a po nich tyczkarze. Konkurencje biegowe rozpoczną się po godz. 17, a zawody zwieńczy finał w biegu na 60 metrów kobiet. Ceremonię z udział zwycięzców poszczególnych konkurencji zaplanowano tuż przed godz. 19.

