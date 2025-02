Górnik Łęczna kontra ŁKS Łódź to spotkanie 20. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Łęczna - ŁKS Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godz. 14:30.

Latem po kolejnej, zaledwie rocznej, przygodzie z ekstraklasą, ŁKS znów znalazł się na jej zapleczu. Choć w klubie z Łodzi podkreślano, że jego miejsce jest w najwyższej klasie rozgrywkowej, tym razem nie mówiono o szybkim powrocie do elity, ale zbudowaniu zespołu, który po awansie nie będzie skazany na spadek.

Od początku celem było jednak zajęcie miejsca w czołowej szóstce tabeli i gra w barażach o ekstraklasę. Jesienią drużyna z al. Unii mocno rozczarowała. Prowadzony przez trenera Jakuba Dziółkę zespół poza serią pięciu zwycięskich meczów w środku rundy spisywał się przeciętnie. W końcówce jesieni wypadł poza "szóstkę" i zimę spędził w środku tabeli – na dziewiątym miejscu.

- Wyniki z pierwszej części rozgrywek są dla nas dużym rozczarowaniem. Mówiliśmy od początku, że będziemy walczyć o miejsca 1-6, a obecnie jesteśmy na dziewiątym, z sześciopunktową stratą do miejsc barażowych. Nie jesteśmy z tego zadowoleni i będziemy chcieli to zmienić – przyznał wiceprezes ŁKS ds. sportowych Robert Graf.

Ich rywale zajmują szóste miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi, co daje im miejsce w strefie barażowej o awans do PKO BP Ekstraklasy. Muszą jednak uważać, ponieważ tuż za nimi czai się Wisła Kraków. "Biała Gwiazda" traci do Górnika zaledwie jeden punkt.

Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Łęczna - ŁKS Łódź na Polsatsport.pl. Początek meczu o 14:30.

ŁO/PAP