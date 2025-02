Początek sezonu dla poznańskiej drużyny był bardzo trudny. Już po szóstej kolejce pracę stracił trener Piotr Jacek, którego zastąpił Klepczarek. Ostatecznie zespół pierwszą część sezonu zakończył na 13. miejscu z dorobkiem 19 punktów i tylko trzema "oczkami" przewagi nad strefą spadkową. Szkoleniowiec nie ukrywa, że w tej sytuacji cel może być tylko jeden.

ZOBACZ TAKŻE: Polak ponownie strzela w Turcji! Asystował były gracz Rakowa

- Chcemy się utrzymać i zrobimy wszystko, żeby to zrobić. Chcemy się koncentrować na tym, na co mamy wpływ, czyli na sobie. Liga będzie wymagająca, zostało tylko 15 spotkań do końca, a my musimy wejść w rundę wiosenną "z buta" i zdobywać punkty od pierwszych meczów – powiedział Klepczarek na konferencji prasowej.

Ich rywale plasują się o jedno miejsce wyżej od Warty, mając na koncie 20 punktów. Tyszanie wyróżniają się największą liczbą remisów w całej stawce Betclic 1. Ligi – aż 11 razy dzielili się punktami z przeciwnikami.

Relacja live i wynik na żywo meczu Warta Poznań - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek meczu o 12:00.

ŁO/PAP