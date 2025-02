Czy padną wyniki, o których będzie głośno? Światowe i polskie rekordy Orlen Copernicus Cup

Już 16 lutego po raz kolejny odbędzie się prestiżowy halowy mityng lekkoatletyczny Orlen Copernicus Cup. Ma on najwyższą rangę spośród wszystkich halowych mityngów organizowanych w Polsce. Czołowi zawodnicy z Polski i ze świata będą rywalizowali w Arenie Toruń. Czy w 2025 roku padną rekordy i wyniki, które odbiją się szerokim echem na całym świecie?

Jakub Szymański jedną z największych gwiazd mityngu



Ostatnie tygodnie wskazują na to, że jedną z największych gwiazd mityngu może być Jakub Szymański. Lekkoatleta z Sopotu specjalizuje się w biegu na 60 metrów przez płotki. Dokładnie 8 lutego 2025 roku pobił rekord Polski na tym dystansie podczas mityngu Orlen Cup w Łodzi. Tam pobiegł 7.39, co dawało mu prowadzenie na listach światowych w tym roku. To także drugi wynik w historii europejskiej lekkoatletyki. Na ten moment Szymański zajmuje drugie miejsce na światowych listach i ma czas o 0,01 gorszy od Amerykanina Dylana Bearda. W Toruniu będzie polował na kolejny rekord.

Ewa Swoboda szlifuje formę przed zawodami mistrzowskimi



Kolejną z polskich gwiazd mityngi rangi Gold w Toruniu będzie sprinterka Ewa Swoboda. Obecnie legitymuje się czwartym najlepszym wynikiem na świecie. Na mityngu w Ostrawie 4 lutego pobiegła 7.09. W Toruniu chce pobić ten wynik i zbliżyć się do granicy siedmiu sekund. Autorką najlepszego rezultatu w tym roku w hali jest Amerykanka Jacious Sears, która 8 lutego pobiegła 7.02.

Rekordy mityngu Copernicus Cup



Przed nami 12. edycja mityngu Copernicus Cup w Toruniu. Oto aktualne rekordy:

- 60 metrów: Roonie Baker - 6.46 / Ewa Swoboda - 7.01

- 400 metrów: Bralon Taplin - 45.59 / Lieke Klaver - 50.57

- 800 metrów: Elliot Giles - 1:43.63 / Habitam Alemu - 1:57.86

- 1500 metrów: Selemon Barega - 3:32.97 / Gudaf Tsegay - 3:54.77

- 3000 metrów: Selemon Barega - 7:25.82 / Lemlem Hailu - 8:31.24

- 60 metrów płotki: Grant Holloway - 7.38 / Pia Skrzyszowska - 7.79

- skok wzwyż: Tamberi, Procenko, Niedasiekau - 2.34 / Marija Łasickiene - 2.00

- skok o tyczce: Armand Duplantis - 6.17 / Nicole Buchler - 4.60

- skok w dal: Thobias Montler - 8.17 / Maryna Bech - 6.96

- trójskok: Andy Diaz - 17.61 / Paraskiewi Papachristu - 14.60

- pchnięcie kulą: Konrad Bukowiecki - 22.00 / Christina Schwanitz - 18.97

To najlepsze wyniki na świecie w wybranych konkurencjach rozgrywanych na Orlen Copernicus Cup



Wielkimi krokami zbliżają się najważniejsze imprezy sportowe sezonu halowego. W dniach 14-16 marca w chińskim Nankin odbędą się halowe mistrzostwa świata. Tydzień wcześniej odbędą się halowe mistrzostwa Europy w holenderskim Apeldoorn. Najlepsi lekkoatleci świata są obecnie w fazie przygotowań i to sprawia, że z tygodnia na tydzień ich forma rośnie. To zwiastuje dobre wyniki w Toruniu. Oto najlepsze wyniki na świecie (stan na 11.02) w wybranych konkurencjach rozgrywanych w Toruniu:

- 60 metrów mężczyzn: Lachlan Kennedy - 6.43

- 60 metrów kobiet: Jacious Sears - 7.02

- 60 metrów mężczyzn przez płotki: Dylan Beard - 7.38

- 60 metrów kobiet przez płotki: Masai Russell - 7.76

- 800 metrów mężczyzn: Josh Hoey - 1:43.90

- 400 metrów kobiet: Lieke Klaver - 50.92

- pchnięcie kulą mężczyzn: Jacko Gill - 21.85

- skok w dal mężczyzn: Thobias Montler - 8.23

Czy na tej liście pojawi się polskie nazwisko? Transmisja z mityngu Orlen Copernicus Cup 2025 w Toruniu przeprowadzona zostanie na kanałach Polsatu Sport i Super Polsatu. Wydarzenie odbędzie się 16 lutego.

Polsat Sport