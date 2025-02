ŁKS Commercecon Łódź - Developres Rzeszów to finał Tauron Pucharu Polski siatkarek. Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Commercecon Łódź - Developres Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

Siatkarki DevelopResu Rzeszów pokonały w Elblągu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:0 (25:21, 25:13, 25:20) w półfinale Pucharu Polski i w niedzielę w decydującym meczu o trofeum zmierzą się z ŁKS Commercecon Łódź.

Siatkarki BKS-u do Elbląga przyjechały obronić trofeum, ale w półfinałowym starciu przeciwko liderowi ekstraklasy nie miały zbyt wiele do powiedzenia.

Tylko do połowy pierwszej partii bielszczanki mogły liczyć na korzystny wynik, grały solidnie w obronie, nie popełniały zbyt wiele błędów i wygrywały 14:11. Wówczas DevelopRes włączył drugi bieg, dwa ataki skończyła Sabrina Machado i przewaga stopniała do jednego "oczka". Potem Magdalena Jurczyk "zmęczyła" przeciwniczki zagrywką, nie gorzej w polu serwisowym spisywała się również Katarzyna Wenerska i rzeszowianki objęły prowadzenie, którego nie oddały do końca seta.

Kolejne odsłony nie były zbyt emocjonujące. W trzecim secie BKS dzięki skuteczności Martyny Borowczak i Kertu Laak dotrzymywał kroku rywalkom. Od stanu 16:16 znów zarysowała się przewaga DevelopResu, którego grą świetnie kierowała Wenerska. Rozgrywająca reprezentacji Polski otrzymała nagrodę MVP spotkania.

W niedzielnym finale rzeszowianki zagrają z ŁKS-em, który także gładko, bez straty seta, pokonał Moyę Radomkę Radom. Oba zespoły w ostatnich latach bardzo często występowały w turnieju finałowym, ale nigdy się nie spotkały w decydującym meczu.

Po raz pierwszy w historii Elbląg jest gospodarzem turnieju finałowego kobiecego Pucharu Polski. Jeszcze przed zawodami organizatorzy poinformowali, że sprzedali wszystkie bilety (po ok. 2500 sztuk) na oba dni.

