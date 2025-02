Dzięki rzutom wolnym Josha Pattona po 10 minutach było 19:13. W drugiej kwarcie Górnik Zamek Książ nadal miał sporo energii, a po kontrze wykończonej przez Gotchera miał już 10 punktów przewagi. Aleksander Dziewa i Jovan Novak starali się nawiązać rywalizację. Na zbyt wiele nie pozwalał jednak efektownie grający Ike Smith. Po późniejszym rzucie wolnym Dariusza Wyki różnica wynosiła już nawet 16 punktów. Novak rzutami z dystansu zmniejszał straty, ale pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 41:29.

W trzeciej kwarcie zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego zaczął realnie odrabiać straty. Najpierw aktywni byli Tony Meier i Aleksander Dziewa, a następnie trójkę dołożył jeszcze Jovan Novak, przez co zbliżyli się na zaledwie punkt. Toddrick Gotcher i Ike Smith skutecznie na to reagowali, ale ostatecznie po kolejnym rzucie z dystansu Novaka po 30 minutach było tylko 57:56. W kolejnej części meczu drużyna ze Szczecina cały czas była niezwykle blisko, a po trójce Isaiaha Whiteheada wyszła w końcu na prowadzenie. Nawet gdy Toddrick Gotcher ponownie zmieniał sytuację, to swoimi rzutami odpowiadali Whitehead oraz Dziewa.

Końcówka była niezwykle zacięta. Do remisu doprowadził jeszcze Aleksander Dziewa, ale ostatnia akcja należała do zawodników trenera Andrzeja Adamka. Świetnie rozegrał ją Toddrick Gotcher, który został bohaterem, zapewniając swojej ekipie wygraną 80:78!

Górnik Zamek Książ Wałbrzych - King Szczecin 80:78 (19:13, 22:16, 16:27, 23:22)

BS, Polsat Sport, PAP