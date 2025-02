Koniec próby przed igrzyskami w Mediolanie. Niewiński ósmy w WT na 1000 metrów

Program zawodów ostatniego dnia przewidywał pięć finałów.

Stormowska w finale B na 1500 m była czwarta, co ostatecznie w końcowej klasyfikacji zawodów dało jej 11. miejsce. Była to najlepsza lokata Biało-Czerwonych w konkurencjach indywidualnych podczas trzeciego dnia mityngu. Konkurencję wygrała Belgijka Hanne Desmet, co przesądziło o jej triumfie w końcowej klasyfikacji cyklu - 404 pkt. Stormowska z 88 "oczkami" zajęła 15. miejsce.

Na 500 m w ćwierćfinałach startowały trzy Polki. Nikoli Mazur, Natalii Maliszewskiej ani Stormowskiej nie udało się awansować do półfinału. Podobnie na tym etapie dwukrotnie dłuższego dystansu rywalizację zakończył Michał Niewiński.

Wśród kobiet na 500 m triumfowała Kristen Santos-Griswold, a na 1000 m mężczyzn William Dandjinou. Amerykanka (410 pkt) i Kanadyjczyk (380) sięgnęli po Kryształowe Kule w swoich konkurencjach. Najlepszymi z Biało-Czerwonych w końcowej klasyfikacji okazali się, 13. Stormowska (110) i 8. Niewiński (179).

Męska sztafeta Polaków w finale B za rywali miała tylko Belgów. Biało-Czerwoni, startujący w składzie: Łukasz Kuczyński, Neithan Thomas, Diane Sellier i Niewiński, wygrali tę rywalizację, co zapewniło im szóste miejsce. Najszybciej w walce o miejsca na podium pojechali Włosi, którzy minimalnie wyprzedzili Kanadyjczyków. Reprezentanci "Klonowego Liścia" wygrali punktację WT (440). Polacy uzbierali 158 pkt co dało im 11. pozycję.

W sztafecie mieszanej po raz trzeci w sezonie zwyciężyli Holendrzy, którzy wygrali klasyfikację generalną (440). Polacy w półfinałach zostali zdyskwalifikowani, co przekreśliło ich szanse na start w finale B. Biało-Czerwoni w sześciu występach cyklu zgromadzili 242 pkt - 11 miejsce.

Zawodnicy narzekali na jakość lodu w Milano Ice Skating Arena, gdzie za rok rozdane zostaną medale także w jeździe figurowej.

Końcowym akordem sezonu na tzw. krótkim torze będą mistrzostwa świata, które w dniach 14-16 marca odbędą się w Pekinie.

PAP