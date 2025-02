Najlepszy wynik Polki w karierze. Dziewiąte zwycięstwo faworytki

Twardosz, która notuje najlepszy sezon w karierze, w niedzielę zdecydowanie poprawiła się w porównaniu do sobotniego konkursu, kiedy zajęła 37. miejsce i nie awansowała do drugiej serii. W ostatnich zawodach w Ljubnie w pierwszej próbie zanotowała skok na odległość 79,5 m, a w drugiej 79 m. To dało jej w sumie 192,9 pkt. Do triumfatorki straciła 73,5 pkt.

Prevc wygrała czwarty konkurs z rzędu oraz dziewiąty w sezonie i zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji PŚ. W niedzielę skoczyła 90,5 oraz 92,5 m, za co otrzymała notę 266,4 pkt. Drugą Niemkę Selinę Freitag (88 i 95,5 m) wyprzedziła o 10,2, a trzecią Austriaczkę Lisę Eder (84 i 90 m) o 17,5 pkt.

W niedzielnym konkursie startowała również Nicole Konderla. Po skoku na odległość 77 m zajęła 39. miejsce i nie awansowała do finałowej serii.

W klasyfikacji generalnej PŚ Prevc zgromadziła 1333 pkt, druga jest piąta w niedzielę Niemka Katharina Schmid - 1013, a na trzecie miejsce awansowała Freitag - 881.

Twardosz zajmuje 30. miejsce - 67, a Pola Bełtowska jest 57. z trzema punktami.

