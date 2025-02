Stal Mielec kontra Pogoń Szczecin to mecz 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Mielec - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:15.

Do niedzielnego meczu Pogoń przystąpi z nowymi właścicielami. - 12 lutego w Domie Maklerskim wpisano nowego większościowego właściciela Pogoń Szczecin SA., spółkę United Sports Investments Limited. Objęła ona 45725 akcji, czyli 100 procent dotychczas należących do spółki EPA, co stanowi prawie 85 proc. akcjonariatu Pogoni”– poinformował na specjalnej konferencji prasowej Tomasz Brzozowski, przewodniczący Rady Nadzorczej Pogoni.

W piątek nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało nowy zarząd klubu. Prezesem został Nilo Effori, mieszkający w Londynie, a mający korzenie brazylijskie i włoskie. Wiceprezesem został Karol Zaborowski, biznesmen ze Szczecina, z którym Forri poznał się podczas grudniowego meczu Pucharu Polski pomiędzy Pogonią i Zagłębiem Lubin. Jednocześnie odwołano dotychczasowy, trzyosobowy zarząd spółki. Z posadami pożegnali się prezes Jarosław Mroczek i wiceprezesi Dariusz Adamczuk oraz Łukasz Machiński.

