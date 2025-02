Co za zwrot akcji! Gigant PlusLigi zrezygnował z gwiazdy i sięga po Polaka

Taką informację przekazał Kamil Drąg z Przeglądu Sportowego Onet. Otóż zawiercianie byli już dogadani ze znanym z występów w Indykpol AZS-ie Olsztyn Alanem Souzą. To atakujący reprezentacji Brazylii, który obecnie gra w japońskim Toray Arrows. Gdy jednak okazało się, że do wzięcia jest Bołądź, rozwiązano umowę z siatkarzem Canarinhos, aby sięgnąć po Polaka.

Bołądź, który w tym sezonie gra w PGE Projekcie Warszawa, w Zawierciu zastąpi Karola Butryna. Do "Jurajskich Rycerzy" trafi również libero Jastrzębskiego Węgla, Jakub Popiwczak. Wcześniej aż pięcioletni kontrakt do 2030 roku podpisał trener Warty, Michał Winiarski.

A co z Souzą? Wiele wskazuje na to, że Brazylijczyk wcale nie zostanie "na lodzie". Mało tego, ma trafić do Polski, ale zamiast do Zawiercia - do PGE GiEK Skry Bełchatów.

