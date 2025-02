Gwiazda opuści Skrę, ale zostanie w PlusLidze. Wiemy, gdzie zagra!

Okienko transferowe w siatkówce trwa w najlepsze. W ostatnim czasie co nieco mówiło się o odejściu jednego z ważniejszych ogniw PGE GiEK Skry Bełchatów, Mirana Kujundzicia. Plotki okazały się prawdą, a co więcej, wiadomo już, gdzie w przyszłym sezonie zagra serbski przyjmujący.

28-latek trafił do Polski w 2022 roku, ale tylko na jeden sezon. Podczas rozgrywek PlusLigi 2022/2023 zdobył 357 punktów w 32 meczach w barwach Ślepska Malow Suwałki. Później przez rok bronił barw Galatasaray. Obecnie gra w PGE GiEK Skrze Bełchatów.

Serb jest czołową postacią bełchatowskiej drużyny. Jest drugim w swojej drużynie (po Aminie Esmaeilnezhadzie) oraz 16. najlepiej punktującym zawodnikiem w PlusLidze. W tym sezonie zdobył już 331 punktów.

Informację o swoim odejściu potwierdził sam zainteresowany. W rozmowie z gazetą Zurnal RS padło pytanie, czy plotki o jego przejściu do ekipy mistrza Polski, JSW Jastrzębskiego Węgla, są prawdziwe.

- Oficjalnie tego nie ogłosili, ale u nas w Polsce niczego nie da się ukryć, dziennikarze wiedzą przed tobą, co zamierzasz zrobić. Podpisałem kontrakt z klubem na przyszły rok, śmiało można ująć, że to tajemnica poliszynela. Zaczęli układać skład w grudniu. Zmienią trenera i wielu zawodników. Skontaktowali się ze mną i doszliśmy do porozumienia. Jestem bardzo szczęśliwy, to na pewno będzie krok naprzód - powiedział Kujundzić w wywiadzie.

Nie tylko Jastrzębski Węgiel ma już niemal dopięty skład na przyszły sezon. Bełchatowianie również nie próżnują. Jednym z ich najciekawszych transferów ma być Alan Souza.