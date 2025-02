Kolizja autokaru z piłkarzami Pogoni Szczecin na pokładzie. Są nowe wieści

Pogoń Szczecin grała w ramach 21. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy na wyjeździe ze Stalą Mielec. Spotkanie zakończyło się około godziny 14:15 w niedzielę. "Portowcy" wygrali 2:1.

Kiedy wszyscy piłkarze byli gotowi, klubowy autokar wyruszył w drogę powrotną do Szczecina. Jak się okazało - podróż nie przebiegła tak, jak planowano. Na drodze S3 doszło do kolizji. O sprawie poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy Pogoni, Krzysztof Ufland.

W trakcie nocnej podróży powrotnej drużyny do Szczecina na drodze S3 doszło do kolizji z udziałem klubowego autokaru i samochodu osobowego. Powodem była m. in. bardzo duża mgła. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Drużyna dotarła na stadion z opóźnieniem, dopiero ok g. 6.00. — Krzysztof Ufland (@RzecznikPogoni) February 17, 2025

Piłkarze Pogoni Szczecin przygotowują się do kolejnego meczu. W sobotę o 17:30 zmierzą się przed własną publicznością z Widzewem Łódź.