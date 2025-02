Lavarini będzie miał problem? Gwiazda kadry może powiedzieć "pas"!

Czy Katarzyna Wenerska niebawem zrezygnuje z gry dla reprezentacji? W miniony weekend przy okazji turnieju finałowego Tauron Pucharu Polski siatkarek zasugerowali to Marek Magiera i Joanna Kaczor-Bednarska. Oboje zaznaczyli, że powodem takiej decyzji może być zmęczenie mentalne.

Życie reprezentanta kraju w siatkówce nie jest łatwe ze względu na niesamowicie napięty terminarz. Czasu na odpoczynek po sezonie klubowym jest niewiele i nie każdy jest w stanie wytrzymać takie obciążenie - zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej.

Niewykluczone zatem, że z tego drugiego powodu niebawem z gry w reprezentacji Polski zrezygnuje Katarzyna Wenerska. Wspomnieli o tym nasi komentatorzy podczas turnieju finałowego o Puchar Polski.

- Katarzyna coś tam przebąkuje, że być może będzie chciała trochę odpocząć. Przede wszystkim chodzi o głowę, bo fizycznie jest w porządku, natomiast to obciążenie psychiczne to jest coś, co się mocno odkłada - przyznał Marek Magiera.

W podobnym tonie wypowiedziała się Joanna Kaczor-Bednarska, która jako była reprezentantka kraju doskonale wie, jak duże jest to wyzwanie.

- Kilka sezonów reprezentacyjnych z rzędu bez odpoczynku, bez spędzania czasu z rodziną, to jest naprawdę bardzo dużo. I w pewnym momencie oprócz tego zmęczenia fizycznego, przychodzi też zmęczenie mentalne - podkreśliła ekspertka Polsatu Sport.

Zakończenie kariery reprezentacyjnej przez 31-letnią Wenerską stanowiłoby z pewnością spory ból głowy dla selekcjonera kadry - Stefano Lavariniego. Włoch w odstępie zaledwie kilku miesięcy straciłby dwie klasowe i doświadczone rozgrywające. Po igrzyskach w Paryżu "pas" powiedziała bowiem Joanna Wołosz.

Wenerska trafiła do szerokiej kadry Biało-Czerwonych w 2021 roku. Na swoim koncie posiada dwa brązowe medale Ligi Narodów. W rozgrywkach klubowych jako zawodniczka DevelopResu Rzeszów dwukrotnie sięgnęła po Puchar Polski i trzykrotnie wicemistrzostwo Polski.

