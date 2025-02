Legia z długo wyczekiwanym transferem? Najnowsze doniesienia!

Poczynania Legii Warszawa w zimowym okienku transferowym wywoływały duże emocje w środowisku piłkarskim. "Wojskowi" na stałe wykupili Rubena Vinagre i Ryoyę Morishitę, z Pogoni Szczecin pozyskali Wahana Biczachcziana, natomiast ze Sportingu Lizbona wypożyczyli Vladana Kovacevicia.

ZOBACZ TAKŻE: Złe wieści dla Milika. Polak na wylocie?

"Legioniści" przez długi okres starali się również o kupno napastnika, bowiem w ostatnim czasie ze stolicą żegnali się Jean-Pierre Nsame, Migouel Alfarela czy Jordan Majchrzak.

Z Legią łączone było wiele nazwisk: Karol Świderski, Benjamin Kallman, Lasse Nordas, Ioannis Pittas czy Ole Saeter. Żaden z nich jednak nie trafił na Łazienkowską.





O przełomie w poszukiwaniach nowego atakującego napisał Tomasz Włodarczyk z "Meczyków". Do drużyny prowadzonej przez Goncalo Feio za 1,5 miliona euro ma trafić Ilija Szkurin.

25-letni Białorusin obecnie jest zawodnikiem Stali Mielec. W tym sezonie wystąpił w 21 meczach, w których zdobył pięć bramek i zanotował dwie asysty.

W stołecznej ekipie rywalami o pierwszy skład Szkurina będą Marc Gual i Tomas Pekhart. Hiszpan w obecnej kampanii 12-krotnie trafiał do siatki przeciwnika i dołożył do tego sześć ostatnich podań, natomiast Czech, który jest zmiennikiem Guala, ani razu nie wpisał się do protokołu.