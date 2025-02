Liga Konferencji: Jagiellonia Białystok - FK TSC Backa Topola. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Jagiellonia Białystok przystąpi do rewanżowego starcia z FK TSC Backa Topola w ramach 1/16 finału Ligi Konferencji. Transmisja meczu Jagiellonia Białystok - FK TSC Backa Topola na żywo w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i w Polsat Box Go.

Pierwsze spotkanie z TSC Backa Topola Jagiellonia Białystok może zaliczyć do bardzo udanych. Podopieczni Adriana Siemieńca odwrócili losy starcia. Mimo że przegrywali 0:1, ostatecznie zwyciężyli 3:1, wywożąc z Serbii cenną zaliczkę.

Fantastyczne zawody rozegrały gwiazdy mistrzów Polski. Jesus Imaz zdobył dwie bramki, natomiast Afimico Pululu popisał się pięknym trafieniem z dystansu.

Stawką meczu jest awans do 1/8 finału trzecich co do prestiżu europejskich pucharów. W najlepszej "16" Ligi Konferencji jest już natomiast Legia Warszawa, dzięki siódmej pozycji w fazie ligowej.

Kolejnymi przeciwnikami triumfatora potyczki między Jagiellonią a Backą Topola będzie właśnie zespół prowadzony przez Goncalo Feio lub belgijskie Cercle Brugge.

Transmisja meczu Jagiellonia Białystok - FK TSC Backa Topola w czwartek 20 lutego w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz w Polsat Box Go. Początek o 20:50. Przedmeczowe studio od 19:00 w Polsacie Sport Premium 1.