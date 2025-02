Malwina Smarzek zmieni klub? Kolejna polska siatkarka może zagrać w Turcji

Zagraniczne media informują, że po zakończeniu obecnego sezonu Malwina Smarzek opuści Wash4green Pinerolo i przeniesie się do Turcji. Byłaby to już kolejna reprezentantka Polski, która ma zasilić Sultanlar Ligi.

Obecnie polska siatkarka występuje we włoskiej Serie A. Jej Wash4green Pinerolo to dziewiąty zespół rozgrywek. Po 23 kolejkach ma na koncie dziewięć zwycięstw, 14 porażek, co daje łącznie 27 punktów.

To nie pierwszy włoski klub w karierze Smarzek, ale wydaje się, że niedługo pożegna się ona z Półwyspem Apenińskim. Jak donosi Voleybol Magazin oraz inne tureckie, a także włoskie media, 28-latka zasili szeregi Kuzeyboru, obecnej szóstej siły Sultanlar Ligi.

Smarzek w najwyższej klasie rozgrywkowej zadebiutowała w barwach Legionovii Legionowo. W latach 2016-2018 grała w Chemiku Police. Później przeniosła się do Włoch, gdzie reprezentowała barwy Zanetti Bergamo i Igor Gorgonzola Novara. Od sezonu 2023/2024 ponownie występuje na włoskich parkietach - najpierw w VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore, a teraz w Wash4green Pinerolo.

Przenosiny polskich siatkarek do Turcji zaczynają być chlebem powszednim. Przypomnijmy, że w Turcji występuje Magdalena Stysiak (Fenerbahce), Martyna Czyrniańska (wypożyczona z Eczacibasi do Bahcelievler Belediyesporu), Olivia Różański oraz Julia Szczurowska (obie Besiktas), a także Aleksandra Rasińska (Aydin Buyuksehir Belediyespor).

W lecie do Turcji mają się przenieść też Agnieszka Korneluk i Monika Fedusio.