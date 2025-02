Olbrzymi pech Korneluk po finale Pucharu Polski. "Wybacz mi. Zapłacę"

Dla klubu z Rzeszowa był to drugi w historii triumf w Pucharze Polski. Wcześniej po to trofeum udało się sięgnąć w 2022 roku. W zeszłym sezonie zwyciężyły siatkarki BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała, które tym razem w półfinale musiały uznać wyższość właśnie DevelopResu. Z kolei wielki finał to konfrontacja z ŁKS-em Commercecon Łódź. W obu przypadkach rzeszowianki wygrały bez straty seta.

Radość lidera Tauron Ligi była zatem w pełni uzasadniona. Do tego stopnia, że Szczygłowska przypadkowo uderzyła Korneluk, czym spowodowała u niej uraz zęba. Opowiedziała o tym w rozmowie z Polsatem Sport.

- Chciałam bardzo przeprosić Agę Korneluk, bo tak się cieszyłam, że w trakcie robienia zdjęcia dostała w zęba i nie wiem, czy go nie straciła. Aga, bardzo cię przepraszam, proszę, wybacz mi. Zapłacę - powiedziała libero.

Na szczęście uraz Korneluk nie jest na tyle poważny, aby miała pauzować w kolejnym meczu. A już we czwartek DevelopRes zmierzy się w rewanżowym starciu o ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Przedstawiciel Tauron Ligi podejmie Allianz MTV Stuttgart. Pierwsze spotkanie ekipa z południowej Polski wygrała 3:1.

Polsat Sport