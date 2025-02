Siatkarz klubu PlusLigi może nie zagrać do końca sezonu! Pechowy uraz oka

Siatkarz drużyny Barkom-Każany Lwów Władysław Szczurow ma problemy zdrowotne i może nie zagrać nawet do końca obecnego sezonu. Środkowy doznał urazu oka.

O urazie środkowego poinformowali komentatorzy Polsatu Sport przed spotkaniem Trefl Gdańsk - Barkom-Każany Lwów. Władysława Szczurowa zabrakło w kadrze meczowej.

– Szczurow ma kontuzję oka. Być może będzie potrzebna operacja, a to by oznaczało koniec sezonu... Podobno dostał piłką w otwarte oko i skończyło się poważnie. Następna konsultacja, którą przejdzie w tym tygodniu, wyjaśni, czy siatkarz będzie w stanie wrócić do gry, czy potrzebna będzie operacja – powiedział Adam Romański.

– Wiemy, jak mogą być groźne takie urazy. Grzegorz Pilarz, który dostał piłką w oko od Łukasza Kadziewicza na rozgrzewce przed meczem Resovii z Jastrzębskim Węglem, długo wracał do grania. Znamy sytuację z Bartoszem Kurkiem z początku obecnego sezonu... To jest bardzo niebezpieczne i trzeba się pilnować. Powrót po takim urazie jest problemem, bo nie można podnosić ciśnienia w oku, co oznacza, że nie można trenować – dodał Jakub Bednaruk.

Władysław Szczurow (rocznik 2001) od 2022 roku jest siatkarzem drużyny ze Lwowa. Rozgrywa swój trzeci sezon w PlusLidze. Łącznie wystąpił w 87 meczach, w których zdobył 496 punktów. W trwającym sezonie zagrał w 23 spotkaniach.