To już koniec! Dwukrotny mistrz olimpijski mówi "dość"

Pod koniec października 2023 roku 37-letni wówczas Thomas przedłużył kontrakt z zespołem Ineos Grenadiers o dwa lata, do 2025 roku. Ale już wtedy pochodzący z Walii zawodnik przyznał, że po upłynięciu tego terminu może zakończyć karierę.

Thomas po zdobyciu złota dla Wielkiej Brytanii w wyścigu drużynowym na dochodzenie na igrzyskach olimpijskich w 2008 i 2012 roku, przez kilka sezonów był uznawany za najlepszego kolarza w kraju. Stworzył wraz z kolegami brytyjskie trio wyścigów drużynowych na dochodzenie, które zdobyło trzy złote medale na mistrzostwach świata w kolarstwie torowym w latach 2007–2012.

"Pomyślałem, że nadszedł czas, abyśmy to oficjalnie ogłosili. Tak, to będzie mój ostatni rok w peletonie" - napisał na platformie X. "To były dla mnie dobre lata, nigdy w najśmielszych snach nie wyobrażałem sobie, że przez 19 lat będę profesjonalistą" - dodał.

Thomas zadebiutował w Tour de France w 2007 roku, na trzech etapach plasował się wtedy w czołowej trójce. Oprócz zwycięstwa w 2018, w dorobku ma drugie miejsce w klasyfikacji generalnej w 2019 roku i trzecie w 2022.

Dwa lata temu niewiele zabrakło mu do zwycięstwa w Giro d'Italia, gdzie był drugi ze stratą 14 s do triumfatora Primoza Roglica.

"Niesamowita kariera, z ostatnim rozdziałem nadal do napisania" - zaznaczył jego zespół Ineos Grenadiers w mediach społecznościowych.

Thomas natomiast wyjaśnił, że nadal bardzo lubi ścigać się, ale chce zaprzestać, zanim z racji wieku już nie będzie mógł walczyć o czołowe lokaty.

"Nie możesz tego robić wiecznie, mam już kilka siwych włosów. Nie chcę mieć ich za dużo. Nie chcę być tym facetem w peletonie, który staje się trochę zrzędliwy" - wyjaśnił swoją decyzję na stronie Geraint Thomas Cycling Club.

KN, PAP