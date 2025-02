Złe wieści dla Milika. Polak na wylocie?

Ostatnie miesiące dla Arkadiusza Milika nie należą do udanych. Polak w czerwcowym meczu reprezentacji Polski z Ukrainą poważnie uszkodził kolano. Niedawno natomiast tyszanin wrócił do treningów, jednak doznał urazu łydki, co ponownie wykluczyło go z rywalizacji.

Teraz najnowsze informacje w sprawie Milika przekazali dziennikarze "La Gazetta dello Sport". Juventus ma wystawić Polaka na listę transferową.

W zimie bowiem "Stara Dama" pozyskała z PSG na zasadzie wypożyczenia Randala Kolo Muaniego. Francuz zaliczył świetne wejście w nowym zespole. W czterech występach w Serie A strzelił pięć bramek i zaliczył jedną asystę, a klub z Turynu chciałby go mieć u siebie na stałe.

W szeregach włoskiej ekipy znajduje się także Dusan Vlahović. Jego przyszłość również jest niepewna, ponieważ Juventus przygląda się Victorowi Osimhenowi, który obecnie występuje w tureckim Galatasaray.