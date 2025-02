Djoković wrócił na kort. Później przyznał szczerze, co z jego zdrowiem

37-letni serbski tenisista skreczował niespodziewanie swój półfinałowy mecz podczas Australian Open. W efekcie to Alexander Zverev awansował do finału, w którym mierzył się z przyszłym triumfatorem całej imprezy - Jannikiem Sinnerem. Niedługo potem Djokovic poinformował, że kontuzja, którą odniósł, była rzeczywiście poważna, ponieważ doszło do naderwanie mięśnia.

Teraz utytułowany zawodnik wraca do rywalizacji. Podopieczny Andy'ego Murray'a zagrał w poniedziałek swój pierwszy mecz po dłuższej nieobecności. Słynny "Nole" wystąpił w grze deblowej ze znanym hiszpańskim tenisistą Fernando Verdasco.

Serbsko-hiszpańska para bez większych problemów pokonała Aleksandra Bublika i Karena Chaczanowa 6:1, 6:1 i awansowała do kolejnej rundy. Djokovic przyznał po spotkaniu, że nie ma śladu po urazie.

- Nie odczuwałem żadnego bólu, więc czułem się świetnie, trenując przez ostatnie 10 dni i trzy dni tutaj w Dausze. Mecz deblowy oczywiście różni się od pojedynku singlowego, ale nadal jest to mecz, a na korcie trzeba wykonywać bardzo dynamiczne ruchy, podczas których testuje się swoje ciało i to, jak się czuje. Czułem się świetnie, więc nie mam żadnych obaw - mówił tenisista z Belgradu.

Teraz przed Djokoviciem występ w grze pojedynczej. Jego rywalem w pierwszym meczu będzie Włoch Matteo Berrettini. Przypomnijmy, że Djokovic za każdym razem, kiedy brał udział w turnieju w Dubaju, dochodził przynajmniej do ćwierćfinału. Dodatkowo jest dwukrotnym triumfatorem tej imprezy.

Szymon Stępień, Polsat Sport