Kibice tylko czekali na tę informację. Oto pierwszy uczestnik Memoriału Wagnera

Memoriał Huberta Jerzego Wagnera to prestiżowy turniej, który na stałe wpisał się do polskiego kalendarza siatkarskiego. Odbywające się w Krakowie zawody tradycyjnie stanowią kluczowy etap przygotowań reprezentacji Polski do najważniejszej imprezy sportowej danego sezonu. W tym roku są to mistrzostwa świata.

Impreza odbędzie się już po raz dwudziesty drugi. Przypomnijmy, że zaplanowano ją w terminie 29-31 sierpnia 2025. Do tej pory nie było wiadomo, z jakimi drużynami przyjdzie zmierzyć się Polakom. Teraz organizatorzy uchylili rąbka tajemnicy.

We wtorek 18 lutego w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, na którą kibice długo czekali. Mianowicie: pierwszym potwierdzonym uczestnikiem Memoriału Wagnera została reprezentacja Brazylii.

Fani już teraz zacierają ręce na myśl o kapitalnie zapowiadającym się starciu Polski z Brazylią. A to dopiero początek - teraz należy uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne ogłoszenia organizatorów.