Nie tylko Stoch! Wicemistrz olimpijski również poza kadrą na mistrzostwa świata

Selekcjoner Andreas Widhoelzl zabierze do Norwegii pięciu skoczków. Austrię będą reprezentowali Daniel Tschofenig, Jan Hoerl, Stefan Kraft, Maximilian Ortner i Michael Hayboeck. Poza składem znalazł się Fettner, który będzie pełnił rolę rezerwowego. Jeżeli któryś z wymienionych zawodników będzie niezdolny do startu, trener może dowołać 39-latka.

ZOBACZ TAKŻE: Puchar Świata w skokach narciarskich: Terminarz

Fettner jest "ofiarą" znakomitej formy reprezentacji Austrii w tym sezonie. Wystarczy wspomnieć, że Tschofenig, Hoerl i Kraft zajmują pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Każdy z wymienionych skoczków wciąż ma szanse na końcowy triumf w cyklu. W dobrej formie są również Ortner i Hayboeck, którzy odpowiednio plasują się na ósmej i 12. lokacie w PŚ.

Z kolei 39-latek od początku sezonu spisywał się przyzwoicie w zawodach najwyższej rangi. Regularnie punktował i ani razu nie zdarzyło się, by nie zakwalifikował się do drugiej serii konkursu. Jego koledzy z kadry prezentowali się jednak lepiej, przez co Fettner stracił miejsce w składzie. Łącznie do tej pory opuścił w tym sezonie osiem konkursów PŚ.

Urodzony w Wiedniu zawodnik potwierdził swoją klasę w Pucharze Kontynentalnym. W bieżącej kampanii wystartował w sześciu konkursach i w żadnym z nich nie zajął miejsca poza podium. Trzykrotnie był trzeci, raz drugi i dwa razy trzeci. Przypomnijmy, że Fettner ma na swoim koncie wicemistrzostwo olimpijskie wywalczone w Pekinie na skoczni normalnej w zawodach indywidualnych. Z kolei w konkursie drużynowym wraz z reprezentacją Austrii sięgnął po złoto.

Fettner to niejedyny uznany skoczek, którego zabraknie w Trondheim. Poza kadrą reprezentacji Polski znalazł się Kamil Stoch. Trener Thomas Thurnbichler postanowił, że do Norwegii pojadą Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Jakub Wolny i Piotr Żyła. Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym odbędą się na przełomie lutego i marca.