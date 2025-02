Polskie siatkarki grają w Europie! Zobacz plan transmisji

Siatkarki PGE Grot Budowlani Łódź oraz DevelopResu Rzeszów wygrały swoje pierwsze mecze rundy play off i są blisko awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń.

Łodzianki dwa tygodnie temu w pierwszym meczu play off bez większych kłopotów pokonały na wyjeździe mistrza Serbii Tent Obrenovac bez straty seta i w rewanżu będą zdecydowanym faworytem. Do awansu potrzebują tylko dwóch wygranych setów, a udział w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń byłby największym sukcesem Budowlanych w europejskich pucharach. Wcześniej nigdy nie zakwalifikowały się do tego etapu rozgrywek.

W 1/4 finału rywalem tej pary będzie włoskie Savino del Bene Scandicci.

DevelopRes z kolei dwukrotnie już rywalizował na poziomie ćwierćfinału Ligi Mistrzyń i jest na dobrej drodze, by zagrać w nim po raz trzeci. Lider polskiej ekstraklasy będzie miał jednak trudniejsze zadanie niż łodzianki, bowiem rywal - Allianz MTV Stuttgart to ekipa znacznie wyżej notowana niż Serbki. Rzeszowianki przystąpią do rewanżu nie tylko z solidną zaliczką z pierwszego spotkania (wygrały 3:1 w Niemczech), ale również podbudowane triumfem w Pucharze Polski. Atutem wicemistrzyń Polski powinna być również własna hala.

Podopieczne Michala Maska w przypadku zakwalifikowania się do ćwierćfinału zmierzą się z obrońcą trofeum A. Carraro Imoco Conegliano.

W Pucharze CEV o awans do półfinału walczą siatkarki Moya Radomki Radom. Zespół przegrał na wyjeździe pierwsze starcie z Vasas Obuda Budapeszt 1:3, ale przed rewanżem nie stoi na straconej pozycji. Radomianki u siebie muszą wygrać 3:0 lub 3:1, a następnie złotego seta, rozgrywanego do 15 punktów. Rywalem tej pary w półfinale będzie CS Volei Alba Blaj lub FC Porto.

Plan transmisji meczów polskich drużyn w europejskich pucharach

Wtorek, 18 lutego:

Liga Mistrzyń: PGE Grot Budowlani Łódź - Tent Obrenovac; godz. 17:45 - Polsat Sport 1, Polsat Box Go

Puchar CEV: MOYA Radomka Radom - Vasas Obuda Budapeszt; godz. 20:20 - Polsat Sport 2, Polsat Box Go



Czwartek, 20 lutego:

Liga Mistrzyń: KS DevelopRes Rzeszów - Allianz MTV Stuttgart; godz. 17:15 - Polsat Sport 1, Polsat Box Go