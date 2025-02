Moya Radomka Radom kontra Vasas Obuda Budapeszt to rewanżowe spotkanie ćwierćfinału Pucharu CEV. Relacja live i wynik na żywo meczu Moya Radomka Radom - Vasas Obuda Budapeszt na Polsatsport.pl.

Rundę play-off podopieczne trenera Jakuba Głuszaka rozpoczęły od przegranej we własnej hali z francuskim Vandoeuvre Nancy 1:3. W rewanżu wygrały jednak na wyjeździe 3:0, co sprawiło, że dalej możemy oglądać polski zespół w europejskich pucharach. O awansie do ćwierćfinału zadecydował złoty set, w którym lepsze były siatkarki Radomki. Ten zakończył się po zaciętej walce wynikiem 18:16.

ZOBACZ TAKŻE: Lavarini będzie miał problem? Gwiazda kadry może powiedzieć "pas"!

Teraz w grze o półfinał rywalizują z węgierskim Vasas Obuda Budapeszt. W pierwszym meczu ze zwycięstwa mogły się cieszyć zawodniczki ze stolicy Węgier, które triumfowały 3:1.

Jeśli Moya Radomka chce zdobyć prawo do gry w czołowej czwórce, musi wygrać za trzy punkty, a następnie pokonać rywalki w złotym secie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Moya Radomka Radom - Vasas Obuda Budapeszt o godzinie 20:30 na Polsatsport.pl.

Szymon Stępień, Polsat Sport