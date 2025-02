Trener bramkarzy Farjestad przed finałem hokejowej LM. "Chcemy wygrać to prestiżowe starcie!"

Przed zespołem Farjestad historyczna szansa wygrania Ligi Mistrzów. Jak podchodzicie do tego decydującego starcia z drużyną ZSC Lions Zurych?



- Dla nas to wielki zaszczyt zagrać w takim spotkaniu. Nasz klub po raz pierwszy zagra w finale Ligi Mistrzów i mamy nadzieję, że zdołamy wywalczyć to trofeum. Każdego roku nie masz okazji, aby mieć szansę wystąpić w tak prestiżowym meczu. Zdajemy sobie sprawę, że gramy na wyjeździe i o zwycięstwo będzie trudniej. Zespół ZSC to bardzo dobra drużyna. Mecz będzie rozgrywany w nowoczesnej arenie, na trybunach będzie komplet widzów, spodziewamy się niesamowitej atmosfery.

ZOBACZ TAKŻE: Smutne wieści z Francji. Nie żyje były trener polskiego klubu



Gospodarzem tego spotkania będą Szwajcarzy, więc kibice będą ich mocno wspierali. Czy to będzie główny atut waszego przeciwnika? Jakie elementy będą ich mocną bronią?



- Uważam, że to będzie zespół preferujący ofensywny styl gry. Zagrają u siebie, więc na pewno będą starali się wykorzystać atut własnego lodowiska i od początku meczu będą grali wysoko. Jesteśmy na to przygotowani i zdajemy sobie sprawę, że będziemy musieli grać bardziej defensywnie i zwłaszcza w pierwszej tercji nastawić się na grę z kontry.



Jaka będzie wasza recepta na zwycięstwo we wtorkowy wieczór?



- Cierpliwość – to będzie kluczowe słowo. Wspominałem już, że to drużyna szwajcarska będzie atakowała i od początku grała w wysokim forecheckingiem. W naszym zespole niezwykle ważną rzeczą będzie gra w obronie. Preferujemy ofensywny hokej, ale w tym meczu może okazać się, że tych szans bramkowych nie będziemy mieli zbyt wiele, a te które sobie wypracujemy, musimy bezwzględnie wykorzystać. Dla obu zespołów bardzo istotna będzie gra w przewadze. Wiadomo, że w Lidze Mistrzów obowiązują nieco inne przepisy, jeśli chodzi o grę w przewadze i osłabieniu, dlatego te elementy mogą odegrać istotną rolę w tym spotkaniu.



W trakcie sezonu do gry wrócili - leczący przez dłuższy czas urazy - dwaj niezwykle doświadczeni napastnicy Linus Johansson i Per Aslund. Do tego świetnie dysponowany w tej edycji Ligi Mistrzów jest Oskar Steen, który ma szansę zostać najlepiej punktującym zawodnikiem tych rozgrywek i zdobyć nagrodę MVP, przyznawaną najbardziej wartościowemu hokeiście tej edycji Ligi Mistrzów. Do tego grona należy dopisać także niezwykle groźnego czeskiego napastnika Davida Tomaska. Z nimi w składzie możecie zgarnąć to trofeum.



- Mamy po swojej stronie wszystkie elementy, aby wygrać to prestiżowe starcie. Dysponujemy obecnie najlepszą formacją ofensywną w lidze szwedzkiej. Mamy w składzie wielu zawodników potrafiących strzelać gole, ale musimy pamiętać, że hokej na lodzie jest dyscypliną zespołową, a nie indywidualną i aby wygrać spotkanie, to ważna jest dobra współpraca obrońców z napastnikami. Zawodnicy muszą sobie nawzajem pomagać, bez tego możemy zapomnieć o zwycięstwie.



Wszystko na to wskazuje, że w bramce Farjestad zobaczymy Kanadyjczyka Maxime’a Legace, który jest tym nominalnym pierwszym bramkarze. Niedawno do waszej drużyny dołączył niezwykle doświadczony bramkarz Anders Lindback, który ma za sobą kilka lat gry w lidze NHL. Coraz lepiej pod Twoją opieką radzi sobie młody 20-letni włoski bramkarz, Damian Clara. Niedawno zagrał w Sosnowcu w dwóch towarzyskich meczach reprezentacji Włoch – w wygranej konfrontacji z Węgrami oraz przegranym starciu ze Słowenią.



- Aktualnie mamy w kadrze naszego zespołu trzech równorzędnych bramkarzy i każdy z nich ma takie same szanse, aby zagrać we wtorkowym finale. Do Zurychu lecimy w niedzielę i dopiero wtedy podejmiemy decyzję na kogo postawić w starciu z ZSC.



Pytam się Ciebie celowo o Damiana Clarę, gdyż za nieco ponad dwa miesiące reprezentacja Polski walczyć będzie w Rumunii o powrót do Elity. Jednym z rywali Biało-Czerwonych będą właśnie Włosi i niewykluczone, że to właśnie jego zobaczymy w bramce w meczu przeciwko Polsce. Jak oceniasz jego postępy?



- Damian jest jednym z najbardziej utalentowanych bramkarzy z jakimi miałem okazję pracować. Ma ważny kontrakt z Anaheim Ducks i trafił do nas, aby się ograł i nabrał doświadczenia. Jest młody, perspektywiczny i posiada ogromny talent, który staram się oszlifować. Mamy do niego duże zaufanie, zresztą widać, że lubi pracować, więc ma wszelkie ku temu podstawy, aby stać się klasowym bramkarzem.



To może być wyjątkowy sezon dla Farjestad, bo poza wygraniem Ligi Mistrzów, macie również realne szanse na zdobycie dubletu, czyli dołożyć do tego mistrzostwo kraju.



- Robimy wszystko, aby te oba cele zrealizować. Nie da się ukryć, że mamy na to szanse. Doskonale wiemy, że play-offy rządzą się swoimi prawami. W zeszłym sezonie wygraliśmy sezon zasadniczy w lidze szwedzkiej i z walki o mistrzostwo odpadliśmy już w pierwszej rundzie przegrywając w czterech meczach z Rogle Angelholm. Nauczeni tamtą sytuacją podchodzimy z jeszcze większą pokorą do tych spotkań fazy pucharowej, które nas czekają. Teraz skupiamy się przede wszystkim na wtorkowym finale Ligi Mistrzów z ZSC Lions Zurych.

Mecz ZSC Lions Zurych – Farjestad Karlstad we wtorek 18 lutego o 20:05 w Polsacie Sport 3 i online w Polsat Box Go.

Grzegorz Michalewski, Polsat Sport