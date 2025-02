Zadanie wykonane! PGE Grot Budowlani w ćwierćfinale Ligi Mistrzów

Siatkarki PGE Grot Budowlanych Łódź zagrają w ćwierćfinale Ligi Mistrzów! Polski zespół pokonał w czterech setach Tent Obernovac. Przypomnijmy, że łodzianki potrzebowały wygranej w dwóch odsłonach, by przypieczętować awans. W ćwierćfinale PGE Grot Budowlani zagrają z Savino Del Bene Scandicci.

Przez znaczną część pierwszej partii gra toczyła się pod dyktando podopiecznych Macieja Biernata. W pewnym momencie łodzianki wyszły na prowadzenie 24:19 i miały piłkę setową. Wówczas wydawało się, że nic już nie przeszkodzi im w wygraniu partii. Tymczasem przyjezdne zdobyły cztery punkty z rzędu i doprowadziły do dość nerwowej końcówki partii.

Ostatecznie jednak to zawodniczki PGE Grot Budowlanych zachowały więcej zimnej krwi i przechyliły szalę zwycięstwa na swoją stronę. Premierową odsłonę rywalizacji wygrały 25:23.

Początek drugiego seta był dość wyrównany, lecz z czasem rosła przewaga łodzianek. Drużyna z Tauron Ligi wypracowała sobie bezpieczną przewagę, którą kontrolowała do końca partii. Tym razem ekipa Grot Budowlanych wygrała 25:18. W ten sposób zespół trenera Biernata zapewnił sobie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Do tego potrzeba było wygrać dwa sety.

Trzecia odsłona zmagań nie miała takiego ciężaru gatunkowego jak dwie poprzednie. Trener Biernat wprowadził zmiany i dał odpocząć siatkarkom z pierwszego składu. Gra była bardzo wyrównana. Przez większą część seta niewielką przewagę utrzymywała drużyna z Serbii. Z czasem jednak łodzianki dogoniły przeciwniczki i mieliśmy bardzo zaciętą końcówkę seta. W niej lepiej zaprezentowały się zawodniczki Tent Obernovac, które wygrały 26:24.

Czwarta partia okazała się ostatnią. Od początku siatkarki PGE Grot Budowlanych dominowały i utrzymywały wysoką przewagę nad przeciwniczkami. Ostatecznie set zakończył się wynikiem 25:15. MVP meczu wybrana została Justyna Łysiak. W ćwierćfinale Ligi Mistrzów rywalkami łodzianek będą siatkarki Savino Del Bene Scandicci.

Grot Budowlani Łódź - Tent Obrenovac 3:1 (25:23, 25:18, 24:26, 25:15)

PGE Grot Budowlani Łódź: Jelena Blagojevic, Paulina Damaske, Terry Enweonwu, Alicja Grabka, Dominika Sobolska-Tarasova, Sasa Planinsec - Justyna Łysiak (libero) oraz Kinga Różyńska, Karolina Drużkowska, Małgorzata Lisiak, Ewelina Wilińska, Afedo Manyang, Aleksandra Wenerska.

Tent Obrenovac: Mina Mijatovic, Natasa Cikuc-Deans, Sara Rankovic, Nevena Sajic, Malina Terrell, Durda Stanojevic - Bojana Gocanin (libero) oraz Danijela Andric, Teodora Krickovic, Emilija Arsic, Mia Ciric, Bojana Popovic, Ana Jaramazovic.