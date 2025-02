Zażarta walka w meczu Projektu z ZAKSĄ! Poznaliśmy pierwszego półfinalistę Pucharu Polski

Pierwsza partia ułożył się bardzo dobrze dla gości. ZAKSA szybko wypracowała sobie kilkupunktową przewagę, której broniła do końca seta. Siatkarze ze stolicy byli w stanie zbliżyć się najbliżej na dwa punkty. Ostatecznie set zakończył się wygraną zespołu z Kędzierzyna-Koźla 25:22.

ZOBACZ TAKŻE: Zadanie wykonane! PGE Grot Budowlani w ćwierćfinale Ligi Mistrzów

Druga odsłona rywalizacji miała bardziej wyrównany przebieg, choć tym razem to gracze PGE Projektu prowadzili przez większą część partii. Goście kilkukrotnie doprowadzali do wyrównania, ale finalnie ostatnie akcje seta należały do drużyny trenera Grabana. PGE Projekt od stanu 22:22 wygrał przy piłki i zwyciężył w secie. W ten sposób warszawianie doprowadzili do wyrównania w spotkaniu.

Kolejna partia miała zdecydowanie najbardziej wyrównany przebieg. Żaden z zespołów nie wypracował sobie przewagi. Obie ekipy szły "łeb w łeb". W końcu stało się jasne, że o losach seta zdecyduje gra na przewagi. W niej lepiej zaprezentowali się siatkarze z Warszawy. PGE Projekt wygrał 27:25 i wyszedł na prowadzenie w całym meczu 2:1.

W czwartym secie ekipa ze stolicy prowadziła już w pewnym momencie 13:9. I choć ZAKSA na pewien czas zmniejszyła straty, to później PGE Projekt znowu "odskoczył" na kilka punktów. W końcu przy stanie 24:21 warszawianie wykorzystali piłkę meczową i wygrali 3:1. MVP meczu został Jurij Semeniuk. PGE Projekt awansował do półfinału Pucharu Polski.

PGE Projekt Warszawa - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:1 (22:25, 25:22, 27:25, 25:22)

PGE Projekt Warszawa: Bartłomiej Bołądź, Jan Firlej, Jakub Kochanowski, Jurij Semeniuk, Artur Szalpuk, Kevin Tillie, Damian Wojtaszek (libero) - Karol Borkowski, Tobias Brand, Linus Weber.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle: Igor Grobelny, Marcin Janusz, Bartosz Kurek, Mateusz Poręba, Rafał Szymura, Andreas Takvam, Erik Shoji (libero) - Kajetan Kubicki, Mateusz Rećko, Jakub Szymański.