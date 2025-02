Andrzej Strejlau, ceniony trener piłkarski i wielki autorytet, skończył 85 lat

Były selekcjoner reprezentacji Polski Andrzej Strejlau, wybitny trener, znawca futbolu i telewizyjny ekspert, kończy w środę 85 lat. "Co u mnie? Jakoś idzie. Wciąż komentuję piłkarskie wydarzenia, piszę również felietony. Nie atakuję w nich ludzi, ale problemy" - przyznał w rozmowie z PAP.

- Dziękuję za życzenia. Czuję się dobrze. Jeżeli cały czas komentuję i wciąż się wypowiadam, a ludzie na razie słuchają, to jest naprawdę dobrze - powiedział jubilat.

ZOBACZ TAKŻE: Pękła bariera, Polki mogą nie przegrać żadnego meczu. Kadra naszpikowana gwiazdami

Od wielu lat Strejlau jest cenionym ekspertem telewizyjnym. Jego głos można było usłyszeć w różnych stacjach.

Pięć lat temu, gdy kończył 80 lat, wybitny trener przyznał, że "ciągle jest w drodze". A teraz?

- To się nie zmienia. Jeżdżę, spotykam się z ludźmi. Byłem niedawno na jubileuszu 95. urodzin pana Sobiesława Zasady. Uczestniczę również w wielu imprezach charytatywnych, bo - uważam - wszyscy mamy taki obowiązek - podkreślił.

Czasami zaproszeń na różne wydarzenia jest tak dużo, że... trudno to pogodzić.

- Niedawno zostałem zaproszony przez mojego podopiecznego z reprezentacji Adama Matyska na marcowy mecz Odry Opole z Magdeburgiem (otwarcie nowego stadionu opolskiego klubu, Matysek jest członkiem zarządu Odry. Ale tego samego dnia, czyli 21 marca, Polska zagra z Litwą w Warszawie w eliminacjach mistrzostw świata, więc jeszcze zobaczymy, jak to będzie - przyznał Strejlau.

Częścią życia są również, niestety, pogrzeby.

- Byłem niedawno na pogrzebie redaktora Macieja Petruczenki, a w grudniu Lucjana Brychczego, cudownego piłkarza, absolutnie fenomenalnego - dodał.

W Polskim Związku Piłki Nożnej wybitny szkoleniowiec i ekspert pełnił prawie wszystkie funkcje, m.in. przewodniczącego Kolegium Sędziów, szefa Wydziału Szkolenia, a nawet rzecznika prasowego. Był również prezesem Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej, a od marca 2017 roku przewodniczącym Klubu Seniora, jednak już zrezygnował z tej roli.

- Robi to teraz, zresztą bardzo dobrze, były wiceprezes związku Gienio Kolator. To bardzo porządny, uczciwy człowiek. Ja ustąpiłem. Nie mógłbym pisać felietonów, ponieważ ktoś by mi zarzucił, że jako szef Klubu Seniora atakuję związek. A ja już szefem tego działu nie jestem, tylko jego zwykłym członkiem, jednym z wielu. Spotkania odbywają się w ostatni poniedziałek każdego miesiąca - powiedział Strejlau.

Do jego licznych zajęć należała również funkcja rzecznika prasowego Rady Seniorów Dzielnicy Bielany.

- To też już minęło. Najpierw byłem wiceprzewodniczącym tego grona, potem rzecznikiem, bo już nie dysponowałem czasem. Młodsi ludzi muszą przejąć władzę, taka jest naturalna kolej rzeczy. Teraz nie pełnię już ani jednej, ani drugiej funkcji. Ale cały czas mamy dobry kontakt - podkreślił.

O imponującej aktywności Strejlaua świadczy fakt, że regularnie zaszczyca swoją obecnością Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkomisarza Andrzeja Struja. W tegorocznym, zakończonym 13 lutego, wzięło udział aż 96 drużyn męskich i żeńskich.

- Byliśmy razem z Andrzejem Kuczyńskim inicjatorami tego turnieju. Minęło 15 lat od zamordowania Andrzeja Struja (policjanta, który 10 lutego 2010 r. zginął od ciosów nożem w trakcie interwencji na warszawskiej Woli). Zawsze przy okazji turnieju, który wieńczy gala z nagrodami, mam swoje wystąpienie. I mówię tam, co myślę, jako człowiek przez całe życie bezpartyjny. A mówię m.in. o warunkach, w jakich powinni pracować policjanci. Tegoroczna impreza odbywała się w tym miesiącu w różnych halach w stolicy" - podkreślił trener.

Strejlau urodził się 19 lutego 1940 roku w Warszawie, jest absolwentem stołecznej AWF. W młodości uprawiał piłkę nożną i ręczną. W pierwszej z tych dyscyplin występował jako napastnik, reprezentował barwy AZS AWF, Gwardii, Hutnika i rezerw Legii. Jako szczypiornista grał w Warszawiance i reprezentacji Polski.

Karierę trenera piłkarskiego rozpoczął od pracy w stołecznych klubach, a następnie w PZPN jako szkoleniowiec juniorskich reprezentacji Polski oraz kadry młodzieżowej (1968-1975).

Podczas mistrzostw świata 1974, zakończonych trzecim miejscem polskich piłkarzy, a także na igrzyskach 1976, gdy Biało-Czerwoni zostali wicemistrzami olimpijskimi, był asystentem w sztabie szkoleniowym Kazimierza Górskiego, natomiast później - kolejnego trenera kadry Jacka Gmocha. W 1989 roku został selekcjonerem reprezentacji Polski, którą prowadził do 1993 roku.

Jako szkoleniowiec ligowy trenował m.in. Legię Warszawa (dwukrotnie: 1975-79 i 1987-89, Puchar Polski) oraz Zagłębie Lubin. Pracował także w klubach zagranicznych - z Islandii (Fram Reykjavik), Grecji (AE Larisa) i Chin (Szanghaj Shenhua).

Mimo upływu lat wciąż jest w dobrej formie, którą - jak kiedyś przyznał - zawdzięcza m.in. nauczycielom z czasów szkolnych.

- Jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, wspomnę o warszawskim liceum, popularnej "jedynce", którą kończyło wiele znanych osób, m.in. mój kolega prof. Zbigniew Religa. Miałem tam świetnego nauczyciela wychowania fizycznego, pana Czerwińskiego. Kładł duży nacisk na wszechstronne zajęcia. Ci, którzy uprawiali gimnastykę, na różnych przyrządach, musieli również ćwiczyć dyscypliny drużynowe. To się później bardzo przydało" - wspominał w przeszłości w rozmowie z PAP.

Nie ukrywał też, że miał szczęścia do spotkania na swojej drodze wspaniałych ludzi.

- Jestem wychowankiem Jerzego Talagi, do PZPN ściągnął mnie Ryszard Koncewicz, a później w reprezentacji pracowałem przy Kazimierzu Górskim. Nazwiska mówią same za siebie - podkreślił.

Strejlau jest od lat niekwestionowanym autorytetem wśród trenerów.

- Zawsze starałem się trzymać określonych zasad. Pamiętajmy, że szkoleniowców zmienia się często. Najważniejsze, żeby umieć zachować swoją filozofię postępowania. Trzeba mieć cały czas swoje zdanie, bez względu na okoliczności i problemy. Przecież trener, podpisując kontrakt, tak naprawdę podpisuje jednocześnie swoje... zwolnienie. Tak jest na całym świecie - zauważył.

W 1999 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2018 otrzymał Diamentową Odznakę Honorową PZPN.

W swoim bogatym życiorysie ma również m.in. epizod w popularnym komedii "Poranek kojota" (2001, reż. Olaf Lubaszenko).

Jesienią 2018 roku ukazała się książka trenera napisana razem z Jerzym Chromikiem pod tytułem "On, Strejlau".

KP, PAP