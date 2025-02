Backa Topola bojowo nastawiona. "My jesteśmy z Serbii, mamy swoją siłę"

- Jagiellonia Białystok jest mocną drużyną, ale my też mamy swoją siłę i możemy być konkurencyjni - ocenił trener piłkarzy FK TSC Backa Topola Jovan Damjanovic na konferencji prasowej przed czwartkowym meczem rewanżowym w barażach o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji.

Pierwsze spotkanie Jagiellonia wygrała w Serbii 3:1.

ZOBACZ TAKŻE: Trener Jagiellonii z konkretnym planem na Serbów. "My chcemy dążyć do kontroli"

- Jutro będzie wielki dzień. Gramy już jakiś czas europejskie mecze i to jest dobra okazja, żeby z Jagiellonią rozegrać dobry mecz. Już ją poznaliśmy, jest bardzo dobrą drużyną, mocną, ale my też mamy swoją siłę, swoją szansę. Wiemy, że możemy być konkurencyjni i będzie to wielki mecz - zaznaczył Damjanovic na spotkaniu z dziennikarzami.

Pytany o idealny scenariusz na ten mecz dla serbskiego zespołu, ocenił, że ciężko prognozować, ale jego drużyna będzie starała się być aktywna. Wskazał, że w pierwszym meczu prowadziła przez pewien czas 1:0 i miała kilka sytuacji, których nie wykorzystała.

- Nasi zawodnicy znają swoją jakość i wiedzą, że mogą się przeciwstawić - ocenił.

Serbski szkoleniowiec mówił, że stara się naprawiać błędy z poprzedniego meczu i - jak zaznaczył - "nikomu nie darować".

- To jest Liga Konferencji, to jest Europa i musimy swoje szanse wykorzystać, szczególnie my. Nie jesteśmy czempionem Europy, my jesteśmy z Serbii, mamy swoją siłę, musimy się pokazać Europie - powiedział Damjanovic. Zauważył, że choć Jagiellonia jest faworytem, to Backa przyjechała grać "odważną i poważną piłkę".

Zauważył, że w europejskich rozgrywkach jego zespół pokazuje, że zawsze gra do końca.

- Ja wierzę we wszystkich swoich graczy. Oni mają respekt przed Jagiellonią, ale wiemy, gdzie przyjechaliśmy, będziemy maksymalnie konkurencyjni i skoncentrowani - podkreślił.

Także trener Backi, podobnie jak wcześniej tego dnia szkoleniowiec Jagiellonii, został zapytany o murawę w Białymstoku. Ze względu na niezbyt dobry jej stan, treningi obu drużyn zostały przeniesione na kryte boisko w ośrodku szkoleniowym Jagiellonii.

Damjanovic wyjaśnił, że wolałaby trenować i rozegrać mecz na dobrym boisku. Ocenił, że wtedy każda z drużyn ma szansę pokazać, na co ją stać.

Transmisja meczu Jagiellonia Białystok - FK TSC Backa Topola na żywo w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i w Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:50. Nasze studio startuje natomiast już o 19:00.

PAP