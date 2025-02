Jaka przyszłość czeka Lamine'a Yamala? Skrzydłowy FC Barcelona po raz kolejny był o to pytany przez hiszpańskich dziennikarzy. W wywiadzie dla "Mundo Deportivo" ponownie podkreślił miłość do Barcelony, ale nie chciał potwierdzić informacji, że latem jego kontrakt zostanie przedłużony do 2030 roku.

Yamal dopiero 13 lipca 2025 roku osiągnie pełnoletniość. W hiszpańskich mediach od dłuższego czasu przewijają się informacje o porozumieniu między piłkarzem a klubem z Barcelony. Na jego mocy kontrakt skrzydłowego ma zostać przedłużony zaraz po osiemnastych urodzinach Yamala.

Obecna umowa wiąże zawodnika z klubem do 2026 roku. Nowy kontrakt miałby obowiązywać do 2030 roku. Yamal, zapytany przez dziennikarza "Mundo Deportivo" czy istnieje takie porozumienie, nie chciał jednak udzielić jednoznacznej odpowiedzi.



W swoich wypowiedziach na temat FC Barcelona, jasno zadeklarował jednak miłość do klubu, w którym się wychował. - Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, co do tego, że jestem kibicem Barcelony i jak ją kocham. Sądzę, że w końcu sprawa mojej przyszłości zostanie rozwiązana. Jeśli obie strony tego chcą, to do tego dojdzie - powiedział 17-latek.



A co z ewentualnymi ofertami z innych klubów? - Do mnie oferty nie docierają, ale gdyby dotarły do kogoś w moim otoczeniu, to by mi o tym nie powiedziano - zdradził.



- Wszystko jest tu w Barcelonie idealne. Jestem bardzo szczęśliwy od momentu, kiedy zacząłem grać w pierwszej drużynie - dodał hiszpański zawodnik, którego korzenie sięgają Gwinei Równikowej.



Yamal jest bezapelacyjnie jednym z kluczowych graczy Barcelony w sezonie 2024/2025. W 32 meczach we wszystkich rozgrywkach zanotował jak na razie 11 bramek i 15 asyst. Jego klub prowadzi w tabeli ligi hiszpańskiej, a w Lidze Mistrzów awansował do 1/8 finału.

psl, Polsat Sport