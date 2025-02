Co ze zdrowiem kontuzjowanego siatkarza ZAKSY? Poznaliśmy diagnozę

W najbliższych meczach ZAKSA Kędzierzyn-Koźle nadal będzie musiała radzić sobie w niepełnym składzie. Z kontuzjami zmaga się trzech ważnych dla drużyny zawodników: Igor Grobelny, David Smith i Karol Urbanowicz. Sztab medyczny ZAKSY na bieżąco monitoruje sytuację i dba o jak najszybszy powrót zawodników do pełnej dyspozycji.

Podczas wtorkowego meczu Pucharu Polski w Warszawie urazu doznał przyjmujący ZAKSY - Igor Grobelny. Siatkarz upadł na parkiet i podkręcił stopę w trzecim secie przy stanie 12:11. Na szczęście pierwsze diagnozy wykluczyły poważniejsze uszkodzenie. Przewiduje się, że siatkarz wkrótce wznowi treningi.

Co z pozostałymi zawodnikami ZAKSY, którzy borykają się z urazami? David Smith jest w trakcie rehabilitacji i ma przerwę w treningach. Powrót środkowego do gry uzależniony będzie od postępów w rehabilitacji. Środkowy Karol Urbanowicz od dłuższego czasu jest wyłączony z gry. Przeszedł już rozszerzoną diagnostykę i odpowiednie leczenie. Zawodnik wrócił już do treningów, ale w związku z dość długą przerwą jest to proces wdrażany stopniowo.

Polsat Sport, zaksa.pl