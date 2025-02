Fenomenalny Kylian Mbappe! Poprowadził Real do zwycięstwa nad Manchesterem City

Spotkanie rozpoczęło się idealnie dla "Królewskich". Raul Asencio zagrał kapitalną piłkę za linię obrony "The Citizens". Futbolówkę przechwycił Mbappe. Francuz przelobował źle ustawionego Edersona i dał prowadzenie swojemu zespołowi. To nie był koniec kłopotów drużyny Pepa Guardioli. W ósmej minucie gry boisko musiał opuścić kontuzjowany John Stones. Zastąpił go Nathan Ake.

Gol na 2:0 padł w 33. minucie spotkania. Ponownie w roli głównej wystąpił Mbappe. 26-latek otrzymał podanie od Rodrygo, po czym ograł w polu karnym Josko Gvardiola i z zimną krwią posłał piłkę do siatki. Ten wynik oznaczał, że szanse mistrza Anglii na korzystny rezultat w dwumeczu stały się iluzoryczne.

Druga połowa nie przyniosła postępu w grze "The Citizens". Nadal to madrytczycy rozdawali karty na boisku. Efektem tego była sytuacja z 61. minuty meczu, kiedy to Mbappe oddał precyzyjny strzał zza pola karnego, którym po raz trzeci w tym meczu pokonał Edersona. Tym samym Francuz skompletował hat-tricka.

Później tempo gry wyraźnie spadło. Losy dwumeczu były już w zasadzie przesądzone. Goście walczyli jeszcze o gola honorowego i finalnie dopięli swego. W doliczonym czasie gry z rzutu wolnego uderzył Omar Marmoush. Piłka odbiła się od poprzeczki, po czym do bramki dobił ją Nico Gonzalez. Sędzia jeszcze upewniał się jeszcze, czy Hiszpan nie był na pozycji spalonej. Ostatecznie gol został zaliczony. W końcu arbiter zagwizdał po raz ostatni. Real wygrał i w przekonującym stylu zameldował się w 1/8 finału Champions League.

Real Madryt - Manchester City 3:1 (2:0)

Bramki: Mbappe 4, 33, 61 - Gonzalez 90+2

Wynik pierwszego meczu: 3:2 dla Realu

Awans: Real Madryt

Real Madryt: Courtois - Valverde (90, Alaba), Asencio, Rudiger, Mendy - Ceballos (78, Camavinga), Tchouameni (83, Modrić), Bellingham - Rodrygo, Mbappe (78, Diaz), Vinicius Junior (90, Endrick)

Manchester City: Ederson - Khusanov, Stones (8, Stones), Dias, Gvardiol - Gonzalez, Gundogan (78, Kovacic), Foden (77, McAtee), Silva, Savinho - Marmoush