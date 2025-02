Alarm w Manchesterze United. Niepokojący sygnał z szatni

Wyniki "Czerwonych Diabłów" są coraz gorsze i póki co nie widać światełka w tunelu dla podopiecznych Rubena Amorima. Portugalczyk pojawił się na Old Trafford w miejsce Erika Ten Haga, mając jasny cel: odmienić grę drużyny. Okazuje się, że części piłkarzy nie podoba się to, co proponuje były szkoleniowiec Sportingu CP.