Nikola Grbić odkrywa karty przed nowym sezonem! Poznaliśmy pierwsze nazwiska

W 2024 roku polscy siatkarze wywalczyli srebrny medal igrzysk olimpijskich w Paryżu. Od dłuższego czasu było wiadomo, że po wielkim sukcesie, w sztabie reprezentacji Polski zajdą spore zmiany. W wywiadzie dla pzps.pl trener Nikola Grbić zdradził szczegóły. Poznaliśmy nazwiska współpracowników selekcjonera na 2025 rok.

– Z poprzedniego sztabu zostały z nami jedynie dwie osoby i nie mówię tu o Róży (Wachowskiej, kierowniku reprezentacji Polski – przyp. red.) i Mariuszu (Szyszko, oficerze prasowym – przyp. red.), którzy też oczywiście pozostają w strukturach drużyny (śmiech). Mam na myśli statystyka Kamila Nalepkę i Marcina Nowakowskiego, który będzie teraz pełnił funkcję asystenta trenera. Wszyscy inni będą nowi – powiedział selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy.

– Najważniejszą rzeczą, którą się kierowałem przy kompletowani sztabu jest to, żeby byli po prostu dobrymi ludźmi. Muszą być też pracowici i muszą starać się, żeby nasz zespół i każdy poszczególny zawodnik był przygotowany najlepiej, jak to jest tylko możliwe. Rozmawiałem z każdym z moich nowych współpracowników, bo od samego początku chciałem wyartykułować im moje oczekiwania. Lubię już na starcie być jasny i od razu nakreślić jaka jest sytuacja, jak zazwyczaj pracowaliśmy i to jak ja pracuję i co jest dla mnie ważne. Czułem, że każdy jest bardzo zmotywowany i chce pomóc drużynie, że chce pracować. Myślę, że stworzyliśmy bardzo dobry sztab, który pomoże w budowaniu zespołu – zaznaczył Grbić.

Kiedy poznamy nazwiska zawodników, którzy zagrają w siatkarskiej reprezentacji Polski w 2025 roku? Selekcjoner przyznał, że nie będzie spieszył się z ogłoszeniem szerokiej kadry.

– W przyszłym tygodniu Volleyball World prawdopodobnie poda termin, do którego będziemy musieli ogłosić kompletną listę. Trudno mi powiedzieć co zdecydują, ale zazwyczaj mieliśmy czas do sześciu tygodni przed pierwszym meczem VNL – stwierdził.

– Na pewno już teraz obserwuję zawodników i mam wynotowanych sporo nazwisk. Analizujemy statystyki, śledzimy mecze i już teraz wiem, że będę chciał powołać kilku nowych, młodych zawodników. Uważnie wypatruję siatkarzy z młodszych roczników, którzy mogą być dla nas ciekawi i pomocni. Szukam też dobrego momentu w którym będą mogli przyjechać na zgrupowanie i trenować pod moim okiem, dlatego tak ważne jest aby dobrze ułożyć program i znaleźć opcję najlepszą z możliwych. Dużo rzeczy oczywiście jest niewiadome - którzy zawodnicy będą grać w półfinałach, kto awansuje do fazy play-off, a kto zakończy sezon szybciej. To są kwestie, którymi obecnie się zajmujemy i na które przygotowujemy różne warianty. Pewne jest jednak to, co robię zawsze - ostatni dzień z możliwych, będzie tym dniem, kiedy ogłoszę listę powołanych zawodników – dodał Nikola Grbić.

Sztab reprezentacji Polski siatkarzy na sezon 2025:

Nikola Grbić – trener

Marcin Nowakowski – asystent trenera

Maciej Kołodziejczyk – asystent trenera

Kamil Nalepka, Mateusz Nykiel – trenerzy-statystycy

Wojciech Bańbuła, Justin Ziółkowski – trenerzy przygotowania motorycznego

Sebastian Żabierek – lekarz prowadzący

Jan Sokal, Jakub Żabierek – lekarze

Robert Kozłowski, Rafał Majchrzak – fizjoterapeuci.



Funkcję kierownika kadry pełni Róża Wachowska a dyrektorem zespołu ds. seniorskich kadr narodowych w PZPS jest Hubert Tomaszewski. Funkcję oficera prasowego reprezentacji Polski mężczyzn pełni Mariusz Szyszko (rzecznik PZPS).

Sztab reprezentacji Polski mężczyzn w przyszłości poszerzony zostanie o osoby współpracujące, które podczas wyjazdów zagranicznych będą pracować z grupą, pozostającą w Polsce.

Polsat Sport, pzps.pl