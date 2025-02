Nowy obrońca w Widzewie. W tym sezonie grał w pucharach

Duński obrońca Peter Therkildsen został w środę nowym piłkarzem występującego w piłkarskiej ekstraklasie Widzewa Łódź. 26-latek został wypożyczony ze szwedzkiego Djurgardens IF do końca obecnego sezonu z opcją wykupu.

Wychowanek duńskiego HB Koge ma wzmocnić defensywę Widzewa, który w trzech pierwszych meczach drugiej części sezonu ekstraklasy stracił osiem goli. Therkildsen jest prawym obrońcą i na jego pozycji w ostatnich spotkaniach w łódzkim zespole występował 18-letni Paweł Kwiatkowski. Młodzieżowiec zastępował kontuzjowanych Kosowianina Lirima Kastratiego i Marcela Krajewskiego.

"Peter to zawodnik, który pomoże nam zwiększyć rotację na prawej obronie i w defensywie w ogóle. Jeśli wygra rywalizację do końca sezonu, to zdecydujemy się na jego wykupienie. Uważam, że jesteśmy w stanie pomóc sobie nawzajem" - przyznał dyrektor sportowy Widzewa Tomasz Wichniarek.

Nowy piłkarz Widzewa w ostatnim sezonie szwedzkiej ekstraklasy wystąpił w 13 spotkaniach w barwach Djurgardens IF. Pojawiał się także na boisku w Pucharze Szwecji i Lidze Konferencji. Łącznie zagrał w 23 meczach i strzelił jednego gola. Wcześniej był piłkarzem norweskiego FK Haugesund oraz duńskich klubów - Naestved IF i AC Horsens.

"Choć mogę zabezpieczyć wiele pozycji, to w Widzewie będę koncentrował się głównie na grze jako boczny obrońca. W Norwegii byłem znany z moich ofensywnych umiejętności. Lubię dużo biegać wzdłuż boiska, być w obu polach karnych, notować asysty i strzelać gole. Myślę, że moim głównym atutem jest ofensywa, jednak przykładam dużą wagę również do destrukcji" - powiedział Therkildsen.

Widzew w najbliższym czasie ma pozyskać także napastnika.

Drużyna z Łodzi po 21 kolejkach ekstraklasy zajmuje w tabeli 11. miejsce. W sobotę podejmie Pogoń Szczecin.

psl, PAP