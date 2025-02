Odebrano Polsce organizację mistrzostw Europy! Powodem wizy Rosjan i Białorusinów

Polski Związek Podnoszenia Ciężarów został oficjalnie poinformowany, że nie będzie gospodarzem tegorocznych mistrzostw Europy do lat 15 i 17. Zawody były przyznane Polsce przez Europejską Federację Podnoszenia Ciężarów (EWF) w 2024 roku.

Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie EWF, powodem przeniesienia imprezy do stolicy Hiszpanii Madrytu jest brak możliwości zapewnienia wiz wjazdowych do Polski zawodniczkom i zawodnikom Białorusi i Rosji, którzy mieli startować pod nazwą AIN - Individual Neutral Athletes.

Decyzja zapadła w ubiegłym tygodniu, głosowano na zarządzie EWF. Teraz impreza ma się odbyć w dniach 23-30 lipca w Hiszpanii.

Jesienią 2024 bez problemów rozegrano w Polsce w Raszynie mistrzostwa Europy juniorów do lat 20 oraz młodzieżowe ME do lat 23.

W Hiszpanii problemy z wizami może mieć reprezentacja Kosowa, gdyż Madryt nie uznaje niepodległości tego kraju.

AA, PAP