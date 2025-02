Polskie medalistki olimpijskie wystąpią w najstarszym na świecie maratonie łyżwiarskim w Finlandii

Impreza odbędzie się na zamarzniętym jeziorze Kallavesi. Jezioro to jest domem fińskiego maratonu lodowego, najstarszej łyżwiarskiej imprezy na naturalnym lodzie w tym kraju. To niezwykłe wydarzenie, w którym udział biorą prawdziwi śmiałkowie, chcący zmierzyć się z poważnym dystansem, bo w trakcie zmagań odbędą się wyścigi na 25, 50 i 100 kilometrów. Luiza Złotkowska i Natalia Czerwonka zdecydowały, że przebiegną najbardziej zbliżony dystans do maratonu, czyli 50 kilometrów.



– To jest dystans, którego żadna z nas jeszcze nigdy nie przejechała, więc śmieję się, że na pewno nie będzie to spacer po bułki do sklepu. To będzie ekstremalne wydarzenie, ale też coś bardzo ekstremalnego dla nas. Nie ukrywam, że jestem tym bardzo podekscytowana i mocno razem z Natalią przygotowujemy się do tego startu. Trzeba pamiętać, że karierę de facto zakończyłam pięć lat temu i nie zakładam łyżew na nogi każdego dnia, jak to miało miejsce w czasie, gdy normalnie trenowałam. Ale jestem dobrej myśli i nie mogę się już doczekać tego startu – podkreśliła Złotkowska.

Natalia Czerwonka, która już wcześniej po krótkiej przerwie postanowiła wznowić karierę, jest optymistką przed startem w Finlandii.

– To jest coś niezwykłego, wręcz myślę, że każdy łyżwiarz marzy, by kiedyś wziąć udział w takim ekstremalnym biegu. Zawody w Kuopio na zamarzniętym jeziorze mają długoletnią tradycję i jestem dumna z tego, że odważyłyśmy się wystartować na dystansie 50 kilometrów. I mam nadzieję, że tak samo dumna będę już w sobotę – zaznaczyła Czerwonka.

Impreza w Kuopio jest niejako powrotem do korzeni łyżwiarstwa, które zaczęło się właśnie na naturalnych ślizgawkach. Zawody są bowiem jednocześnie manifestem ekologicznym i mają przypomnieć światu, jak cenne są nasze zasoby naturalne i jak wiele tracimy w wyniku zmian klimatycznych.

– Ślizgawki naturalne są miejscem, na których rozpoczynają się kariery większości profesjonalnych łyżwiarzy. Mogę śmiało powiedzieć, że gdyby kiedyś klimat był podobny do tego, który mamy obecnie, to pewnie ani ja, ani Natalia nie zostałybyśmy profesjonalnymi łyżwiarkami – dodała Złotkowska.

Luiza Złotkowska i Natalia Czerwonka przez wiele lat z sukcesami reprezentowały Polskę na imprezach międzynarodowych. W swoim dorobku mają wiele sukcesów, z medalami olimpijskimi na czele. Nadal kochają sport, ale chcą też pokazać, jak ważna jest odpowiedzialność za przyszłość naszej planety. Chcą pokazać, że zmiany klimatyczne dotykają każdej sfery życia, także sportu. Zanik naturalnych lodowisk to nie tylko problem dla zawodników, bo to także utrata tradycji i możliwości dla kolejnych pokoleń.



Niezwykłe zawody na naturalnym lodzie jeziora Kallavesi w Kuopio, z udziałem naszych mistrzyń, odbędą się 22 lutego. Łyżwiarski maraton to jednak dopiero początek projektu, którego celem jest szerzenie świadomości na temat zmian klimatu.

