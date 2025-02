Puchar Polski siatkarzy: ChKS Chełm - Aluron CMC Warta Zawiercie. Relacja live i wynik na żywo

ChKS Chełm kontra Aluron CMC Warta Zawiercie to ćwierćfinałowe spotkanie Pucharu Polski siatkarzy. Relacja live i wynik na żywo meczu ChKS Chełm - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

ChKS Chełm zameldował się w ćwierćfinale siatkarskiego Pucharu Polski jako ostatnia drużyna, po wygranej z MCKiS Jaworzno 3:1 (20:25, 25:21, 25:18, 25:19). Lider Tauron 1. Ligi nie przegrał jeszcze ani jednego spotkania w tym sezonie, a ich bilans setów po 21. meczach ligowych wynosi 63:11. Najtrudniejszy sprawdzian jest jednak dopiero przed siatkarzami z Chełma.

W walce o półfinał zmierzą się bowiem z triumfatorem poprzedniej edycji tych rozgrywek i wiceliderem tabeli PlusLigi - Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Drużyna prowadzona przez Michała Winiarskiego to także świeżo upieczony ćwierćfinalista Ligi Mistrzów, który ma na swoim koncie zwycięstwa we wszystkich meczach grupy C tych rozgrywek. Niewiele gorzej wygląda bilans ligowy siatkarzy z Zawiercia - na 23 spotkania wygrali aż 18 razy.

W ćwierćfinale Pucharu Polski siatkarzy znalazły się także: Jastrzębski Węgiel, PGE Projekt Warszawa, Bogdanka LUK Lublin, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Steam Hemarpol Norwid Częstochowa oraz WKS Czarni Radom.



