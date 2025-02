Reprezentant Bułgarii zagra w Cracovii

Martin Minczew został nowym piłkarzem Cracovii – poinformował krakowski klub. 22-krotny reprezentant Bułgarii został wykupiony z tureckiego Caykur Rizespor i podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2028 roku, z opcją przedłużenia.

23-letni skrzydłowy, który może też grać jak napastnik jest wychowankiem Czerno More Warna. Latem 2020 roku, za milion euro, przeniósł się do Sparty Praga, gdzie przez 3 sezony rozegrał 98 meczów, strzelając 13 goli i notując tyle samo asyst. Dwukrotnie przyczynił się do wywalczenia mistrzostwa Czech.

We wrześniu 2023 roku przeszedł do Caykur Rizespor, gdzie łącznie wystąpił w 41 meczach. W tym sezonie jednak tylko 5 razy pojawił się boisku w spotkaniach tureckiej ekstraklasy. Minczew jest reprezentantem Bułgarii. W narodowych barwach wystąpił 22 razy.

W tym oknie transferowym krakowski klub pozyskał dwóch piłkarzy. Wcześniej z IF Elfsborg wykupiono szwedzkiego stopera Gustava Henrikssona.

Cracovia, z dorobkiem 34 punktów, zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli ekstraklasy. W najbliższym meczu zmierzy się w niedzielę z Jagiellonią Białystok.

psl, PAP