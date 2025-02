Świetna informacja! Bukowiecka wraca do startów

Brązowa medalistka olimpijska z Paryża 4 lutego nie ukończyła rywalizacji podczas mityngu World Athletics Indoor Tour Gold w Ostrawie. Po zawodach przyznała, że nie chciała pogłębiać urazu, który doskwierał jej już wcześniej.

"Dziś smutny dzień dla mnie. Pierwszy raz w karierze nie ukończyłam biegu. Natomiast dla wszystkich, którzy się martwią i pytają, najprawdopodobniej to nic poważnego. Od pewnego czasu mam problem z mięśniem dwugłowym. Dziś po 100 metrach poczułam ból i choć bardzo chciałam biec dalej, wiedziałam, że może to pogorszyć sprawę, dlatego się zatrzymałam. O tym, co dalej z sezonem halowym, zdecydujemy po badaniach" - napisała na Instagramie.

Jak się okazało, kontuzja Polki nie jest aż tak poważna. Bukowiecka bowiem potwierdziła w systemie swój udział w halowych mistrzostwach Polski, co jest również dobrą informacją dla polskich sztafet 4x400 metrów w kontekście kwalifikacji do halowego czempionatu Starego Kontynentu.

Mistrzostwa naszego kraju odbędą się natomiast jeszcze w lutym. Najlepsi polscy lekkoatleci powalczą o medale w dniach 22-23 lutego w Toruniu.